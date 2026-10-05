Da Tomas Kunzmann in den Konzernvorstand aufsteigt, besetzt die Allianz die Spitzen von Allianz Partners und Allianz Direct neu. Beide Nachfolger kommen aus dem eigenen Haus.

Die Allianz besetzt die Chefposten bei zwei Konzerntöchtern neu. Philipp Kroetz (46), seit Januar 2022 Vorstandschef des Direktversicherers Allianz Direct, übernimmt zum 1. November 2026 die Leitung von Allianz Partners. Er folgt auf Tomas Kunzmann, der zum 1. Januar 2027 in den Vorstand der Allianz SE einzieht. Dort übernimmt Kunzmann, wie bereits berichtet, die Zuständigkeiten für die Region Asien-Pazifik einschließlich Indien.

Neuer CEO von Allianz Direct wird ebenfalls zum 1. November Laurent Floquet (49), bislang Chief Operating Officer (COO) bei Allianz Partners. Seinen Nachfolger will die Allianz später bekanntgeben. Alle Personalien stehen unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Zustimmung.

Im Konzernvorstand verantwortet Sirma Boshnakova beide Gesellschaften. Laut Boshnakova sollen Allianz Partners und Allianz Direct enger zusammenrücken. Beide sind zentral für das Konzernkonzept „Connected Platforms“, das KI-gestützte Technik mit den weltweiten Servicenetzen der Allianz verbinden soll.

Kroetz: Von McKinsey zur Allianz

Kroetz kam 2011 von McKinsey zur Allianz und arbeitete zehn Jahre bei Allianz Partners und deren Vorgängergesellschaften. Dort war er drei Jahre Regional-CEO für die deutschsprachigen Länder und ab 2019 Chief Transformation Officer im Vorstand.

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Floquet: Assistance-Experte mit Accenture-Vergangenheit

Floquet ist seit Januar 2025 COO von Allianz Partners. In dieser Funktion führt er KI-gestützte Anwendungen wie Sprachassistenten und automatisierte Schadenbearbeitung in der Pannenhilfe sowie der Reise- und Medizin-Assistance ein. Zuvor war er im Vorstand für das Assistance-Geschäft zuständig.

Er kam 2014 nach mehr als zehn Jahren als Partner bei Accenture zur Allianz, zunächst als Head of Business Development bei Allianz Technology. 2016 wurde er Chief Sales Officer im Assistance-Geschäft, 2019 bis 2021 Regional-CEO für DACH und Osteuropa, ab 2022 Chief Officer Mobility & Assistance.