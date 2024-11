Der Versicherungskonzern Allianz führt das aktuelle Arbeitgeber-Ranking im deutschen Dienstleistungssektor an. Dies ergab eine großangelegte Studie der Kölner Rating-Agentur Servicevalue in Kooperation mit Welt. Bemerkenswert: Gleich mehrere Versicherer schaffen es unter die Top-Arbeitgeber.

Mit einem Bewertungsdurchschnitt von 2,48 setzte sich die Allianz knapp vor dem Software-Konzern SAP (2,49) und der ING-Bank (2,50) durch. Die Versicherungsbranche ist im Dienstleistungssektor stark vertreten. Alle „sehr guten“ Platzierungen von Versicherern finden Sie in unserer Tabelle auf Seite 2 dieses Artikels.

Breite empirische Basis

Für die Studie „Deutschlands beste Arbeitgeber 2024“ bewerteten rund 756.000 Bundesbürger insgesamt 3.995 Unternehmen aus Dienstleistung, Handel und Industrie. Die Erhebung erfolgte ohne Mitwirkung der bewerteten Unternehmen und basiert auf der öffentlichen Wahrnehmung der Arbeitgeber-Attraktivität.

„Die Art und Weise, wie ein Arbeitgeber in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, lässt durchaus Rückschlüsse auf sein Qualitätsprofil zu“, erklärt der Servicevalue-Geschäftsführer. Besonders eine wertschätzende Unternehmensphilosophie und eine offene Managementkultur hätten Ausstrahlungskraft.

Kulturwandel als Erfolgsfaktor

Der Versicherungskonzern mit seinen 26.400 Mitarbeitern in Deutschland setzt nach eigenen Angaben auf flexible Arbeitszeiten und umfassende Gesundheitsinitiativen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass es heute wichtiger ist als eh und je, sich auf unsere Mitarbeitenden einzulassen und sich auf unsere Kultur als Grundlage für unseren Erfolg zu konzentrieren“, betont Bettina Dietsche, Personalchefin (Chief Human Resources Officer) der Allianz. „Für mich bedeutet das konkret, die Zusammenarbeit, die Eigenverantwortung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen sowie eine Vereinfachung von Prozessen zu fördern.“

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Allianz punktet auch auf anderen Plattformen

Die positive Bewertung der Allianz als Arbeitgeber wird auch durch andere Quellen bestätigt. Auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu erreicht der Versicherungskonzern 4,3 von 5 möglichen Punkten und eine Weiterempfehlungsquote von 84 Prozent.

Die gute Platzierung reiht sich in eine Serie von Auszeichnungen ein. So wurde der Konzern erst im August in einer weiteren ServiceValue-Studie zum vertrauenswürdigsten Versicherer Deutschlands gekürt. Auch im Direktversicherungssegment konnte die Konzerntochter Allianz Direct den ersten Platz belegen.

Die bestplatzierten Versicherer im Dienstleistungssektor:

Rang Versicherung Bewertung 1 Allianz 2,48 5 ADAC Versicherungen 2,51 15 Generali 2,55 24 Hannover Rück 2,58 29 ERGO 2,59 31 SV SparkassenVersicherung 2,59 34 R+V 2,60 35 Provinzial 2,60 40 Debeka 2,60 43 LVM Versicherung 2,61 62 Wüstenrot & Württembergische 2,63 65 VOLKSWOHL BUND 2,63 69 Munich RE 2,64 74 AXA 2,65 90 HUK-Coburg 2,66 95 CosmosDirekt 2,67 107 VGH Versicherungen 2,68 112 HDI 2,69 115 HanseMerkur 2,70 126 NÜRNBERGER Versicherung 2,70 142 WWK 2,71 150 RheinLand Versicherungen 2,72 165 SIGNAL IDUNA 2,73 167 VHV Gruppe 2,73 170 Itzehoer Versicherungen 2,73 178 Barmenia 2,74 185 ZURICH 2,75 189 INTER Versicherungsgruppe 2,75 196 SDK 2,75 201 LV 1871 2,76 223 Gothaer 2,76 234 ARAG 2,80

Aufgeführt sind alle Versicherer mit „sehr guter“ Benotung. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: ServiceValue: "Das sind Deutschlands beste Arbeitgeber in dem Sektor „Dienstleistung”