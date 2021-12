Allianz bringt neues Garantieprodukt auf den Markt

Das neue Konzept Perspektive biete im Vergleich zu Klassik zusätzliche Renditechancen, so Markus Faulhaber, Vorstandsvorsitzender von Allianz Leben. Zum einen sei für das Jahr 2013 für Perspektive-Verträge eine Gesamtverzinsung für die Ansparphase von 4,5 Prozent (Klassik: 4,2 Prozent) deklariert. Die Überschussbeteiligung bestehe aus einer laufenden Verzinsung von 3,7 Prozent (Klassik: 3,6 Prozent) sowie dem Schlussüberschuss und einem Sockelbetrag für die Beteiligung an den Bewertungsreserven von zusammen 0,8 Prozent (Klassik: 0,6 Prozent).Bei beiden Konzepten komme zum Rentenbeginn eine zusätzliche Verzinsung auf Basis des dann aktuellen Niveaus der Bewertungsreserven hinzu. Die laufende Überschussbeteiligung werde jährlich gutgeschrieben. Zum anderen werde die Rente zum Rentenbeginn auf Basis der dann im Neugeschäft für Sofortrenten gültigen Rechnungsgrundlagen neu berechnet. Dadurch könnten Kunden von einem möglicherweise höheren Zinsniveau in der Zukunft profitieren. Die garantierte Mindestrente werde aber nicht unterschritten.Das neue Konzept setzt die Allianz bei allen Vorsorgeprodukten ein: bei der Basis- und Riester-Rente über die betriebliche Altersversorgung bis hin zur Privatrente. Fünf Vorsorgekonzepte hat Allianz Leben damit in petto: Klassik, Perspektive, IndexSelect, Invest alpha-Balance und Invest. Faulhaber: „Mit unserem erweiterten Produktangebot stellen wir erneut unter Beweis: Die Lebensversicherung bietet auch heute eine einzigartige Kombination aus Sicherheit und Rendite für die Altersvorsorge.“