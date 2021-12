Allianz-Chefvolkswirt: „Niedrige Zinsen sind ein Risiko für die Finanzmärkte“

Auch das politisch gewollte Niedrigzinsniveau prangerte Heise an. „Niedrige Zinsen wirken wie eine Steuer auf die Sparer“, sagte er. Die niedrigen Zinsen seien ein Risiko für Finanzmärkte und erzeugten neue Blasen. Mittelfristig sieht die Allianz aber die Zinsen steigen – 3 Prozent lautet hier die Prognose. Heise: „Das ist immer noch niedrig, gleicht aber immerhin die Inflation aus.“Volkswirtschaftlich geht die Allianz davon aus, dass die Rezession 2013 abklingen wird. „Die Stimmung in der Wirtschaft verbessert sich, gerade in Deutschland, aber auch in Spanien, Griechenland und Portugal“, so Heise. Für Deutschland erwartet die Allianz in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent, 2014 von 1,8 Prozent.