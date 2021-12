Allianz China Fund & Co. Das sind die besten Fonds der vergangenen 20 Jahre

Der Allianz China Fund – A USD hat das Rennen gemacht. Betrachtet über die letzten 20 Jahre hat der Aktienfonds mit Schwerpunkt Hongkong unter den beim BVI gelisteten Fonds ein Top-Ergebnis eingefahren: Ein Anleger, der seit 20 Jahren Monat für Monat hier 100 Euro angelegt hätte, hielte heute satte 85.268 in seinem Depot.



Er hätte aber auch einige Weitsicht bewiesen: Mitte der Neunziger Jahre war Chinas Stern zwar bereits im Aufstieg begriffen, die Ahnung der kommende fulminante Entwicklung der Weltwirtschaftsmacht aber noch nicht so weit verbreitet.



Gleich hinter China ist der zweite Top-Performer: der German Mittelstand. Der Aktienfonds UBS (D) Equity Fund –Small Caps Germany rangiert mit einem heutigen potenziellen Depot-Volumen von 78.184 Euro nach 20 Jahren monatlicher Einzahlung von 100 Euro auf Platz 2.



Auf Rang 3 folgt der weltweit investierende Gesundheits-Branchenfonds Pharma/W Health Class R-Units (USD), der unter denselben Bedingungen bis heute 76.257 Euro eingefahren hätte.



Auffällig: Unter den zehn Top-Performern legen fünf Fonds mit dem Schwerpunkt deutsche Aktien an (Plätze 2,6,7,8 und 9).



Die Sieger-Fonds im Überblick