Großes Stühlerücken im Vorstand der Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Beim Industrieversicherer des Konzerns, der mittlerweile unter dem Markennamen Allianz Commercial seine Geschäfte abwickelt, löst der Abgang von Amerika-Chefin (Chief Regions Officer) Tracy Ryan eine Kettenreaktion aus. Ryan scheide aus eigenem Wunsch aus. Sie soll neue Vorstandschefin eines gemeinnützigen US-amerikanischen Rating- und Datenerfassungsbüros werde, das sich auf Arbeitnehmerentschädigungen spezialisiert hat. Erst kürzlich verlor die Allianz-Tochter zwei weitere Managerinnen an die HDI Global. Dennoch gelingt es, die Neuaufstellung aus dem eigenen globalen Mitarbeiterpool zu stemmen.

Shanil Williams ersetzt Tracy Ryan

Nachfolger von Ryan wird Shanil Williams, derzeit Vorstand für die Risikobewertung (Chief Underwriting Officer). Der Neuseeländer übernimmt den Posten Anfang 2025. Parallel dazu rückt Vanessa Maxwell, bisher globale Leiterin der Geschäftsbereiche Finanz- und Cyber bei Allianz Commercial (Global Head of Financial Lines & Cyber) schon ab dem 1. Dezember in den Vorstand auf und übernimmt die Rolle von Williams.

Weitere Personalien betreffen das Nordamerika-Geschäft

In diesem Zusammenhang wird Jarrod Schlesinger, derzeit noch Regionalverantwortlicher für die Finanzsparte in Nordamerika (Regional Head of Financial Lines) wiederum die Nachfolge von Maxwell antreten, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Jenise Klein, Nordamerikaverantwortliche für die Geschäftsbereiche Eigentum (Regional Head of Property) übernimmt zudem die Verantwortung für das Thema Risikobewertung in der Rolle eines Chief Underwriting Officer für Nordamerika. Sowohl sie als auch Schlesinger behalten laut des Unternehmens ihre derzeitigen Aufgaben so lange, bis ihre Nachfolger feststehen.

Neuer Vorstandsposten für Nachhaltigkeit

Eine weitere Personalie: Gabrielle Durisch, derzeit globale Leiterin für Nachhaltigkeitslösungen (Global Head of Sustainability Solutions), wird ab dem 1. Dezember Nachhaltigkeits-Vorständin (Chief Sustainability Officer) bei Allianz Commercial. In dieser neu geschaffenen Funktion berichtet sie direkt an Vorstandschef Chris Townsend. Dieser ist auch nur interimsweise im Amt. Sein Nachfolger Thomas Lillelund kommt Anfang 2025.