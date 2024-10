Allianz Commercial hat Gordan Stanojević zum neuen Vertriebschef für Deutschland und die Schweiz (Regional Head of Distribution) ernannt. Stanojević leitet künftig das gesamte Vertriebsteam und berichtet an Michael Furtschegger, der das Geschäft der Allianz Commercial in Deutschland und der Schweiz verantwortet.

Stanojević folgt auf Stephan Geis, der das Unternehmen bald verlassen wird. Geis wechselt zu HDI Global, wo er zum 1. November das Deutschlandgeschäft übernehmen soll.

Großkundenbetreuer und VSH-Experte

Stanojević war in den vergangenen acht Jahren als Großkundenbetreuer (Key Account Manager) bei Allianz Commercial tätig. Davor war er beim Industrieversicherer der Allianz-Gruppe Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) in München aktiv. Dort verantwortete er als Underwriter Financial Lines die Risikoanalyse für betriebliche Vermögensschadenshaftpflicht-Versicherungen (VSH-Versicherungen).

Vor seinem Wechsel zur Allianz-Gruppe arbeitete Stanojević rund 15 Jahre bei HDI-Gerling beziehungsweise dem Gerling-Konzern.

Allianz Commercial ist ein Unternehmen der Allianz-Gruppe, das für die Versicherung von mittelständischen Unternehmen, Großunternehmen und Spezialrisiken zuständig ist.