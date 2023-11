Teilen

Industrieversicherer Allianz Commercial: Mauthe geht, Furtschegger kommt

Die junge Geschäftseinheit Allianz Commercial bekommt einen neuen Mann an der Spitze für das Industriegeschäft in Deutschland und der Schweiz. Michael Furtschegger soll zum Jahresbeginn 2024 die Rolle von Hans-Jörg Mauthe übernehmen. Doch bisher hat er in diesem Geschäftsfeld wenig Erfahrung.