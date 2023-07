Restrukturierung Virtuelles Unternehmen: Allianz Commercial ordnet Industriegeschäft neu

Nicht alles, aber vieles ändert sich im Industrie- und Gewerbeversicherungsgeschäft der Allianz. Ab sofort werden Kunden mit mehr als 10 Millionen Euro Umsatz unter dem Markennamen Allianz Commercial bedient, einer virtuellen Firma, die vor allem aus der Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) und den jeweiligen Landesgesellschaften besteht. Die Änderung hatte der Konzern bereits im März angekündigt. Die Namensangleichung passt zu einem Trend im Konzern, auf einfach zuzuordnende Namen in den verschiedenen Geschäftsbereichen wie Allianz Trade oder Allianz X zu setzen.

Neuordnung der Struktur noch nicht abgeschlossen

Allianz Commercial bringt auch eine organisatorische Neuordnung mit sich. Künftig wird das Geschäft aus elf Regionen heraus betrieben. In diesen werden die derzeitigen sechs regionalen Einheiten der AGCS mit der Firmenversicherung der nationalen Allianz Sachversicherungsgesellschaften zusammengeführt. Jede Region wird von einem Commercial Managing Director geleitet. Laut Allianz wurden die neuen Regionen so konzipiert, dass sie die Besonderheiten der Märkte, vorhandene Makler- und Vertriebsbeziehungen und die geografische Nähe der beteiligten Länder berücksichtigt sind. Der neue Marktauftritt betrifft zunächst die AGCS als globalen Versicherer sowie die Unternehmensversicherung der Allianz in Australien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Andere Allianz-Märkte sollen nach Konzernangaben in den kommenden Monaten auf das integrierte Modell und den neuen Geschäftsnamen umstellen.

Reaktion auf zunehmende Globalisierung von Risiken

Mit der neuen Struktur reagiert die Allianz auf die zunehmende Globalisierung von Risiken, gerade bei Großkonzernen. Zudem sollen Lücken in einzelnen Märkten geschlossen sowie das Produktangebot in den jeweiligen Ländern erweitert werden. Die Neuaufstellung der Industrieversicherung kann dabei als nächster Schritt in der Restrukturierung des Geschäfts gewertet werden. Die Sparte war lange Jahre defizitär. 2019 gelang der Sparte der Sprung in die Gewinnzone. Die AGCS machte 2022 einen operativen Gewinn von 656 Millionen Euro, ein Plus von fast 80 Prozent zu 2021. Die wichtige Schaden-Kosten-Quote liegt mittlerweile bei knapp 95 Prozent. Vor einigen Jahren waren es noch 120 Prozent. Je weiter diese Zahl unter hundert Prozent liegt, umso höher ist die Rendite.

Vorstandschef von Allianz Commercial wird Joachim Müller, der bisher Chef der AGCS gewesen ist. Er sagt: „Die neue regionale Aufstellung verschafft uns eine optimale Präsenz in allen wichtigen Märkten weltweit. Damit können wir alle Unternehmenskunden mit einem einheitlichen Ansatz und attraktiven Produktlösungen bedienen – auf der Basis von globaler Expertise kombiniert mit lokaler Marktkenntnis.“ Dass die Ländergesellschaften als Risikoträger für einen Teil des Geschäfts die Zeichnungshoheit abgeben, stärkt Müller in seiner neuen Rolle. Ihm wird konzernintern der positive Turnaround im Industriegeschäft zugeschrieben.

Allianz Commercial übernimmt de facto Underwriting der Ländergesellschaften

Bisher war es Sache der jeweiligen Ländergesellschaften, Risiken vor Ort bei Unternehmen bis 500 Millionen Euro Umsatz zu zeichnen. Nun sollen Underwriting-Strategie und Zeichnungsrichtlinien für das gesamte Segment der Unternehmensversicherung in einem gemeinsamen Prozess harmonisiert werden, wie die Allianz auf Nachfrage von DAS INVESTMENT mitteilt. Weiterhin heißt es von einer Sprecherin: „Die Zuständigkeit liegt bei den Lines of Business/Produktsparten von Allianz Commercial, in denen es künftig Teams für Large Corporate und Mid Corporate geben wird. Innerhalb dieses globalen Rahmens folgt die Umsetzung lokal und mit Zeichnungsautorität der jeweiligen Allianz-Gesellschaften, die als rechtliche Einheiten im Sinne der Versicherungsaufsicht unverändert bestehen.“ Damit werden Underwriting und Risikoträgerschaft de facto aufgespalten. Während das Underwriting Allianz Commercial übernimmt, bleiben die Ländergesellschaften Risikoträger.