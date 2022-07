Direktvertrieb von Versicherungen Münchener wollen „bester Online-Versicherer Europas werden“

Der als Versicherungsmakler registrierte Betreiber von Deutschlands größtem Vergleichs­portal wird neuer Kooperationspartner der Allianz Direct: Die Produkte des an vier Standorten in Europa vertretene Online-Versicherer der Münchener Allianz-Gruppe sind ab September vollständig auch in den Tariflisten bei Check24 zu finden.

Den Anfang machen bereits ab der kommenden Woche die Kfz-Policen in Deutschland. Zukünftig wollen die beiden Unternehmen eng zusammenarbeiten, um ihren rein digital ausgestalteten Direktvertrieb weiterzuentwickeln. Wichtigste Zielgruppe beider Online-Anbieter seien „preissensitive Kunden“.

„Unser gemeinsamer Fokus liegt auf einem zu 100 Prozent digitalen Geschäftsmodell mit modernster IT“, heißt es hierzu aktuell von der Allianz Direct. Gemeinsam wolle man Internetnutzern „reibungslose und einfache Self-Service-Prozesse und attraktive Preise“ bieten. „Die Partnerschaft mit Check24 ist ein wesentlicher Schritt auf unserem Weg, der beste Online Versicherer Europas zu werden.“

„Mit dieser langfristig ausgerichteten Partnerschaft bieten wir unseren Kunden nun in weiteren Versicherungsbereichen die Möglichkeit, Direkt-Produkte des Allianz-Konzerns zu vergleichen“, erklärt Oliver Bohr, Chef für das Versicherungsgeschäft des Vergleichsportals: „Sowohl in Deutschland als auch in Spanien wollen wir möglichst viele Prozesse gemeinsam digitalisieren und das Kundenerlebnis weiter verbessern.“