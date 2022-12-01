Jetzt auch in Spanien Allianz Direct und Check24 weiten Partnerschaft aus

Ab September finden Kunden alle Tarife von Allianz Direct auch auf Check24. Nun weiten der Direktversicherer und das Online-Vergleichsportal ihre Partnerschaft aus.

Autos auf einer Straße in Valencia: Allianz Direct und Check24 weiten ihre Zusammenarbeit bei der Kfz-Versicherung auf Spanien aus.

Im Juli gaben Allianz Direct und Check24 ihre strategische Partnerschaft bekannt (DAS INVESTMENT berichtete). Die Produkte des Online-Versicherers der Münchener Allianz-Gruppe sind ab September wieder vollständig auch in den Tariflisten des Online-Vergleichsportals Check24 zu finden. Man wolle „bester Online-Versicherer Europas werden“, verkündete damals Allianz Direct.

Nun weiten beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit auf Spanien aus. Den Anfang machen, wie auch in Deutschland, die Kfz-Policen. Das gesamte Kfz-Angebot von Allianz Direct ist jetzt über die Check24-Website auch für spanische Kunden zugänglich.

Da Check24 auch als Versicherungsmakler registriert ist, können spanische Kunden nun ihre Kfz-Versicherung vollständig digital auf der Check24-Website abschließen.