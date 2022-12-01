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Jetzt auch in Spanien Allianz Direct und Check24 weiten Partnerschaft aus

Ab September finden Kunden alle Tarife von Allianz Direct auch auf Check24. Nun weiten der Direktversicherer und das Online-Vergleichsportal ihre Partnerschaft aus.

Autos auf einer Straße in Valencia
Autos auf einer Straße in Valencia: Allianz Direct und Check24 weiten ihre Zusammenarbeit bei der Kfz-Versicherung auf Spanien aus. | Bildquelle: Unsplash.com
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Im Juli gaben Allianz Direct und Check24 ihre strategische Partnerschaft bekannt (DAS INVESTMENT berichtete). Die Produkte des Online-Versicherers der Münchener Allianz-Gruppe sind ab September wieder vollständig auch in den Tariflisten des Online-Vergleichsportals Check24 zu finden. Man wolle „bester Online-Versicherer Europas werden“, verkündete damals Allianz Direct.

 

Nun weiten beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit auf Spanien aus. Den Anfang machen, wie auch in Deutschland, die Kfz-Policen. Das gesamte Kfz-Angebot von Allianz Direct ist jetzt über die Check24-Website auch für spanische Kunden zugänglich.

Da Check24 auch als Versicherungsmakler registriert ist, können spanische Kunden nun ihre Kfz-Versicherung vollständig digital auf der Check24-Website abschließen.

Svetlana Kerschner studierte BWL an der DHBW Mannheim sowie Publizistik, Psychologie und Komparatistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Anschließend absolvierte sie von 2009 bis 2010 ein Volontariat bei DAS INVESTMENT, wo sie seit 2011 als Redakteurin arbeitet. Ihr Schwerpunkt sind aktuell die Versicherungsthemen. Mehr über Svetlana Kerschner
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