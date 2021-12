Allianz: Erholung bei der Lebens- und Krankenversicherung

Der Quartalsumsatz wuchs um 5,2 Prozent auf 22 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum 2008: 21,1 Milliarden Euro). Die Solvabilitätsquote der Allianz lag per 30. September 2009 bei 164 Prozent und hat sich damit verbessert. Am 30. Juni 2009 rangierte diese Kennzahl bei 159 Prozent.



Die Solvabilitätsquote gibt das Verhältnis zwischen den Eigenmitteln und dem nach Anlagerisiko gewichteten Wert der Kapitalanlagen eines Versicherers an. Je höher die Quote, desto mehr Risiken darf der Versicherer gemäß den europäischen Anlagevorschriften eingehen. Das Eigenkapital der Allianz Gruppe stieg im Vergleich zum 30. Juni 2009 um 14 Prozent auf 39,4 Milliarden Euro.

