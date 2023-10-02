Veränderungen im Vorstand Neue Finanzchefin bei der Allianz

Veränderungen im Vorstand der Allianz: Zukünftig ist mit Claire-Marie Coste-Lepoutre eine Frau für die Finanzen bei dem Versicherer und Asset Manager verantwortlich. Sie folgt damit auf Giulio Terzariol, der im kommenden Jahr ins Top-Management eines großen europäischen Mitbewerbers wechselt.

Claire-Marie Coste-Lepoutre (48) ist ab Januar neue Finanzchefin bei der Allianz SE und rückt dort in den Vorstand auf.

Claire-Marie Coste-Lepoutre wird ab Januar 2024 neue Finanzchefin der Allianz und rückt in den Vorstand des Münchener Versicherungskonzerns auf. Die 48-Jährige ist derzeit Chefaktuarin und Leiterin der Abteilung Planung & Controlling und war zuvor Finanzchefin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Allianz Global Corporate & Specialty.

„Wir können uns glücklich schätzen, starke und talentierte Führungskräfte wie Claire-Marie in den Nachfolge- und Entwicklungspipelines unseres Unternehmens zu haben“, kommentiert Vorstandsvorsitzender Oliver Bäte in der Pressemitteilung die Personalentscheidung.

Darüber hinaus hat der Allianz-Aufsichtsrat das Mandat von Oliver Bäte (58) als Vorstandsvorsitzender der Allianz SE bis zur Hauptversammlung 2028 verlängert. Das gilt ebenso für das Mandat von Andreas Wimmer (49), der für weitere fünf Jahre als Vorstandsmitglied für die Lebensversicherung und das Asset Management zuständig ist.

Vorgänger von Coste-Lepoutre wechselt zu Generali

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Coste-Lepoutre folgt auf Giulio Terzariol, dessen Mandat vorzeitig endet. Denn der 51-Jährige wechselt im kommenden Jahr zur Generali und wird dort Mitglied des Konzern-Managements. Als Leiter einer neu geschaffenen Abteilung, in der alle Versicherungsgeschäftseinheiten der Gruppe zusammenfasst sind, soll er die Organisation der Mailänder besser strukturieren.

Verantwortlich ist er damit unter anderem für die entsprechenden Geschäftseinheiten in der Dach-Region – also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die völlig neu geschaffene Führungsebene soll dafür sorgen, die regionalen Aktivitäten besser zu koordinieren, die Effizienz zu steigern und den Aufbau der Generali insgesamt zu vereinfachen.