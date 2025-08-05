Ein Konsortium, unter anderem aus Allianz, Blackrock und Generali bestehend, schließt die Viridium-Übernahme ab. Doch es gibt Veränderungen: Hannover Rück steigt aus.

Firmenschild der Viridium-Gruppe: Die Übernahme ist abgeschlossen, Hannover Rück steigt aus dem Konsortium aus.

Ein Konsortium aus Allianz, Blackrock, Generali Financial Holdings, Hannover Rück und T&D Holdings hat die Übernahme der Viridium Gruppe von dem Private-Equity-Unternehmen Cinven abgeschlossen.

Die Transaktion des europäischen Bestandsspezialisten für Lebensversicherungen wurde ursprünglich am 19. März 2025 bekanntgegeben. Die Viridium-Gruppe soll dabei als unabhängige Plattform weitergeführt werden.

Santander und Partners Group ersetzen Hannover Rück

Das Konsortium gab außerdem bekannt, dass Santander Insurance und PG3, das Family Office der drei Mitgründer der Partners Group, zum 30. September 2025 Hannover Rück als Mitglied des Konsortiums ersetzen werden. Hannover Rück hielt bislang 20 Prozent an Viridium.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Viridium betreibt kein Neugeschäft, sondern kauft Altbestände an Lebensversicherungen auf und betreut diese bis zum Laufzeitende. Oft handelt es sich dabei um Policen mit hohen Garantiezinsen, die in Hochzinsphasen verkauft wurden und für die vergleichsweise viel Kapital vorgehalten werden muss.