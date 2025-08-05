Allianz geführtes Konsortium übernimmt Viridium
Ein Konsortium aus Allianz, Blackrock, Generali Financial Holdings, Hannover Rück und T&D Holdings hat die Übernahme der Viridium Gruppe von dem Private-Equity-Unternehmen Cinven abgeschlossen.
Die Transaktion des europäischen Bestandsspezialisten für Lebensversicherungen wurde ursprünglich am 19. März 2025 bekanntgegeben. Die Viridium-Gruppe soll dabei als unabhängige Plattform weitergeführt werden.
Santander und Partners Group ersetzen Hannover Rück
Das Konsortium gab außerdem bekannt, dass Santander Insurance und PG3, das Family Office der drei Mitgründer der Partners Group, zum 30. September 2025 Hannover Rück als Mitglied des Konsortiums ersetzen werden. Hannover Rück hielt bislang 20 Prozent an Viridium.
Viridium betreibt kein Neugeschäft, sondern kauft Altbestände an Lebensversicherungen auf und betreut diese bis zum Laufzeitende. Oft handelt es sich dabei um Policen mit hohen Garantiezinsen, die in Hochzinsphasen verkauft wurden und für die vergleichsweise viel Kapital vorgehalten werden muss.