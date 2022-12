Barbara Rupf Bee geht Allianz GI bekommt neuen Europa-Chef

Allianz Global Investors, Vermögensverwaltungstochter aus dem Allianz-Konzern, stellt zum 1. Januar 2023 seine Vertriebsspitze neu auf. Leiter des Europa-Vertriebs wird Edouard Jozan. Der 46-Jährige soll den gesamten Vertrieb und den Kundenservice in Europa überblicken. Jozan kam 2020 zu Allianz GI. Zuvor war er für unterschiedliche Allianz-Gesellschaften in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA tätig gewesen.

Im Gegenzug wird die aktuelle Leiterin für die Emea-Region, Barbara Rupf Bee, das Unternehmen Ende des Jahres verlassen, teilt Allianz GI mit. Rupf Bee werde „nicht-exekutive Aufgaben in der Branche“ übernehmen.

Darüber hinaus wird im neuen Jahr Malie Conway neue Leiterin globale Kunden und Growth-Märkte. Unter ihre Führung fallen dann die Teams Global Banks, Global Consultants und Growth Markets – womit das Geschäft von Allianz GI in Schwellenländern gemeint ist. Conway kam 2016 mit der Übernahme von Rogge Global Partners zu Allianz GI. Bei Rogge war sie Investmentchefin gewesen. Für ihre neue Aufgabe soll sie zum Jahreswechsel von New York nach London übersiedeln.

Weitere Personalie innerhalb Europas: Thomas Linker leitet ab 2023 den Vertrieb in Deutschland und Österreich für institutionelle, Wholesale- und Privatkunden. Er löst Arne Tölsner ab, der das Unternehmen verlässt. Linker ist derzeit Leiter Vertriebsentwicklung für die Dach-Region. Bei Allianz GI ist er bereits ein alter Hase: In den vergangenen 22 Jahren hatte er unterschiedliche Führungspositionen in der Geschäftsentwicklung inne.