Aus den USA Allianz GI plant Partnerschaft mit Voya IM

Allianz Global Investors (Allianz GI) und Voya Financial haben eine Absichtserklärung über eine Partnerschaft abgeschlossen. Demnach plant Allianz GI, ausgewählte Investmentteams und Vermögenswerte, die den größten Teil des eigenen US-Geschäfts ausmachen, an Voya Investment Management (Voya IM) zu übertragen. Im Gegenzug soll Allianz GI eine Beteiligung von bis zu 24 Prozent an dem Vermögensverwalter erhalten. Der endgültige Abschluss soll in den kommenden Wochen erfolgen.



Die Investmentteams, welche Allianz GI übertragen möchte, managen Gelder in Höhe von rund 120 Milliarden US-Dollar. Damit würde sich das verwaltete Vermögen von Voya IM auf etwa 370 Milliarden Dollar erhöhen. Nach Abschluss würden die Vermögenswerte und Kunden der übertragenen Investmentteams weiterhin von diesen Teams verwaltet und beraten. Zudem planen die künftigen Partner, eine globale Vertriebspartnerschaft aufzubauen. Dabei soll Allianz GI die Anlagestrategien von Voya IM außerhalb der USA vertreiben und in die hauseigene Palette von Anlagestrategien aufnehmen. Weitere Einzelheiten wollen die Unternehmen nach Abschluss der endgültigen Vereinbarungen bekannt geben.