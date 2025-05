Immer mehr Fondsgesellschaften steigen in den Markt der aktiv gemanagten ETFs ein. Mit Allianz Global Investors (Allianz GI) kommt nun ein weiterer Großer hinzu. Die Gesellschaft wählte für ihre erste Auflegung allerdings nicht etwa die USA oder Europa, sondern Taiwan aus. Der „Allianz Taiwan High Dividend Growth Active ETF“ investiert in taiwanesische Aktien mit einem Dividendenfokus, ergänzt durch Wachstumsstrategien.

Der ETF richtet sich damit an ortsansässige Anleger, europäische Anleger werden nicht angesprochen.

Taiwan als strategischer Ausgangspunkt

Der zunächst ungewöhnlich erscheinende Auflegungsort wurde nicht zufällig gewählt: Allianz GI sieht den taiwanesischen Kapitalmarkt als wichtigen Wachstumsmotor in der asiatisch-pazifischen Region. Taiwan finde auch global zunehmende Anerkennung und entwickele sich zu einem wichtigen Asset-Management-Knotenpunkt in Asien, erklärt die Gesellschaft.

Allianz GI führt dafür auch Zahlen an und beruft sich auf die taiwanesische Regulierungsorganisation Securities Investment Trust and Consulting Association (Sitca): Demnach erreichten taiwanesische Aktienfonds im vergangenen Jahr ein Rekordvolumen von 587,5 Milliarden Taiwan-Dollar, ein Anstieg auf Jahresbasis um 95,4 Milliarden NT-Dollar. Der taiwanesische ETF-Markt verwalte bereits mehr als 6 Billionen NT-Dollar – etwa 200 Milliarden US-Dollar.

Der Auflegungsort lässt sich auch vor dem Hintergrund der größeren Unternehmensstrategie lesen: Allianz setzt auch im Bereich Versicherungen zunehmend auf Asien und sieht den Kontinent als maßgebliches globales Standbein an, wie die Allianz-Asienchefin Anusha Thavaraja im Gespräch mit dem „Handelsblatt“ sagte.

Aktive ETFs im Aufwind

Der Vorstoß von Allianz GI reiht sich allerdings auch in einen breiteren Markttrend ein. Fondsgesellschaften weltweit entdecken aktive ETFs als neue Wachstumsquelle. Die Dynamik ist beachtlich: Laut Morningstar lag das globale Vermögen aktiver ETFs Ende 2024 bei 973 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 683 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, was einem Wachstum von etwa 42 Prozent entspricht. In den USA machen aktive ETFs bereits 8 Prozent der gesamten ETF-Vermögen aus und vereinten 2024 mehr als ein Drittel der Nettozuflüsse auf sich. Auch am europäischen Markt tauchen zunehmend entsprechende Produkte auf.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass aktives Investieren nach wie vor die beste Strategie zur Navigation durch die Marktvolatilität und zum langfristigen Vermögensaufbau ist“, erklärt Tobias Pross, Chef von Allianz GI. Aktive ETFs würden die Vorteile aktiver Investments mit geringen Eintrittsbarrieren und niedrigeren Kosten verbinden.

Regulatorische Unterstützung

Taiwanesische Regulatoren genehmigten die ersten aktiv gemanagten ETFs erst in den vergangenen Monaten, nachdem Ende Dezember eine Gesetzesänderung in Kraft getreten war. Diese Regulierungslockerung soll der Nachfrage nach alternativen Produkten mit höheren Renditen als traditionelle Bankeinlagen und Versicherungsprodukte entgegenkommen.

Allianz GI ist bereits seit 35 Jahren in Taiwan präsent. Ivy Chen, Taiwan-Chefin von Allianz GI, betont: „Der Einstieg in den Markt für aktive ETFs ist eine natürliche Erweiterung unseres Anspruchs, die vielfältigen und sich wandelnden Bedürfnisse der taiwanesischen Anleger zu bedienen.“

Weitere Produktstarts sollen folgen, wie das Unternehmen andeutet.