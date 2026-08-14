Servicevalue hat für das SZ-Institut die „attraktivsten“ Finanz- und Versicherungsprodukte in 16 Kategorien ermittelt. Bei den Fondsanbietern gewinnt Allianz Global Investors.

Allianz Global Investors (AGI) ist laut einer aktuellen Servicevalue-Studie der Fondsanbieter mit den „attraktivsten Produkten“ am deutschen Markt. Die Rating- und Rankingagentur hat dafür im Auftrag des SZ-Instituts mehr als 60.000 Kundenurteile zu 509 Unternehmen aus 16 Branchen erhoben.

In der Kategorie Fonds erzielte AGI einen Mittelwert von 2,68 auf einer fünfstufigen Skala und sicherte sich damit den ersten Platz und das Prädikat „Sehr attraktive Produkte“. Auf den weiteren Plätzen folgen laut Servicevalue Amundi (2,70), Flossbach von Storch (2,71) und Universal Investment (2,72) – alle drei ebenfalls mit dem Prädikat „Sehr attraktive Produkte“ ausgezeichnet.

Methodik: Relativvergleich statt absoluter Güte

Übertragen auf die in Deutschland gebräuchliche Schulnotenskala entspricht der Siegerwert von 2,68 allerdings lediglich der Note „befriedigend“. Auch die Werte der Zweit- bis Viertplatzierten bewegen sich in diesem Bereich. Von einer herausragenden Kundenbewertung kann angesichts dieser Notenlage streng genommen nicht die Rede sein.

Die Auszeichnung „Attraktive Produkte“ vergibt Servicevalue nach eigenen Angaben an alle Unternehmen, die innerhalb ihrer Kategorie besser abschneiden als der Mittelwert der Branche. Um für „Sehr attraktive Produkte“ prämiert zu werden, muss ein Anbieter zusätzlich über dem Durchschnitt dieser Gruppe liegen.

Das bedeutet: Nicht die absolute Zufriedenheit der Kunden entscheidet, sondern die relative Positionierung gegenüber dem Wettbewerb innerhalb der jeweiligen Kategorie. Diese Methodik sorgt dafür, dass in nahezu jeder Kategorie eine ganze Reihe von Unternehmen prämiert werden kann. Das dürfte dem Geschäftsmodell von Servicevalue geschuldet sein, bei dem prämierte Unternehmen die Auszeichnungen als kostenpflichtige Siegel für Marketing- und Vertriebszwecke erwerben können.

Freiwillige Selbstauskunft statt Vertragsprüfung

Befragt wurde über ein externes Online-Access-Panel, wobei die Teilnehmer die bewerteten Produkte laut Servicevalue nicht zwingend selbst genutzt oder abgeschlossen haben müssen. Es genügte eine Informationssuche oder ein Beratungsgespräch der vergangenen zwei Jahre. Wie viele der über 60.000 Urteile tatsächlich auf echter Produkterfahrung beruhen, lässt sich aus der Studie nicht ableiten.

Konsolidierungsdruck bei AGI trotz Auszeichnung

Der Sieg fällt in eine Phase, in der AGI mit strukturellen Herausforderungen kämpft: Nach dem Scheitern von Fusionsgesprächen mit Amundi kündigte die Allianz-Tochter im vergangenen Jahr eine Restrukturierung mit Stellenabbau an. Eine Kundenzufriedenheitsauszeichnung ändert nichts an diesem strategischen Anpassungsdruck im europäischen Asset-Management-Markt.