Die Fondstochter des Allianz-Konzerns wagt sich mit fünf aktiven ETFs auf den europäischen Markt. Erste Details stehen – nur Preis und Starttermin bleiben noch offen.

Allianz Global Investors (AGI) bringt fünf börsengehandelte Indexfonds unter der Marke „Allianz Smart Active ETF“ auf den europäischen Markt, wie „Fonds Professionell“ zuerst berichtete. Den Anfang machen drei aktiv gemanagte Aktien-ETFs auf die Regionen Welt, USA und Europa.

Diese drei Produkte sollen über einen systematischen Investmentprozess eine konsistente Outperformance liefern und dabei nur überschaubar vom Vergleichsindex abweichen. Den Tracking Error beziffert Alexandra Auer, Vertriebschefin für die EMEA-Region, auf ein bis drei Prozent. Dazu kommen zwei aktiv gemanagte Renten-ETFs, je einer auf Staats- und auf Unternehmensanleihen.

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Preis noch offen

Auflegen wird AGI die ETFs in Irland. Zum Handelsstart sollen sie in Deutschland, Italien, Großbritannien und der Schweiz zugelassen werden, weitere Produkte und Vertriebsländer will der Anbieter folgen lassen. Wann genau die ETFs an die Börse kommen, ließ Auer offen. Sie rechnet mit dem Zeitraum zwischen Juli und September. Zu den Kosten äußerte sie sich wegen ausstehender Genehmigungen der Finanzaufsicht noch nicht.

Den Einstieg in aktive ETFs hatte der Vermögensverwalter 2024 in Taiwan gewagt. Dass auch ein Europa-Start näher rückt, berichteten wir bereits im Februar. Schon damals verhandelte AGI über aktive Ucits-ETFs mit quantitativem Ansatz und wollte damit ausdrücklich den eigenen Stock-Picking-Publikumsfonds keine Konkurrenz machen.

Neue Kanäle statt Kannibalisierung

Genau diese Linie bestätigte Auer in Frankfurt: Eine Kannibalisierung zwischen klassischen Publikumsfonds und aktiven ETFs erwartet sie nicht, beide Produkttypen hätten ihren Platz. Mit der ETF-Palette wolle sich AGI vielmehr Vertriebskanäle erschließen, in denen traditionelle Fonds bislang kaum eine Rolle spielen, etwa bei Neobrokern.

Der Markt für aktive ETFs in Europa sei zwar noch klein, wachse aber rasant, so Auer. Anleger schätzten vor allem die hohe Transparenz, den einfachen Handel und den unkomplizierten Zugang.

Für AGI könnte der Vorstoß zugleich das schwache Neugeschäft aufbessern. 2025 sammelte der Vermögensverwalter in Europa bislang nur rund 200 Millionen Euro ein und bildete damit das Schlusslicht unter den vier größten deutschen Asset Managern. 2024 waren es noch 2,5 Milliarden Euro Zuflüsse, 2023 flossen rund 5 Milliarden Euro ab. Künftig könnte der Allianz-Konzern die ETFs auch über sein Agenturnetz und in Versicherungslösungen vertreiben. Bislang gehören AGI und Union Investment zu den letzten großen deutschen Häusern ohne eigene ETF-Palette in Europa.