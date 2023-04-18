Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Manuel Peiffer empfiehlt den Allianz Oriental Income

DAS INVESTMENT fragt regelmäßig unabhängige Vermögensverwalter nach ihren Fondsempfehlungen. Hier begründet Manuel Peiffer von der Vermögensverwaltung GVS Financial Solutions seinen Vorschlag für einen Aktienfonds.

Der Allianz Oriental Income (ISIN: LU0348783233) ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit Fokus auf die asiatisch-pazifische Region. Allianz Global Investors legte ihn bereits im Jahr 2008 auf. Fondsmanager ist seitdem Stuart Winchester.

Winchester und sein Team verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und ein hervorragendes Netzwerk. Der Portfoliomanager ist beim Management des Allianz Oriental Income flexibel, da er bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens in schwierigen Marktphasen am Anleihemarkt investieren oder als Cash halten kann. Sein stringenter Bottom-up-Auswahlprozess führt dazu, dass die Titelselektion benchmark-unabhängig ist und Small- und Mid Caps hoch gewichtet sind. Winchesters Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und das Erzielen von laufenden Erträgen.

Das Fondsvolumen des Allianz Oriental Income beläuft sich aktuell auf rund 880 Millionen US-Dollar.

Die Top-5-Positionen im Allianz Oriental Income

(Stand: 31. März 2023; Quelle: Allianz Global Investors)

Mainfreight (6,1 Prozent)

Alchip Technologies (6,0 Prozent)

Lasertec (5,7 Prozent)

Koh Young Technology (4,5 Prozent)

Woodside Energy (4,3 Prozent)

Uns gefallen besonders die Flexibilität des Allianz Oriental Income und die hervorragende Expertise des Portfoliomanagements in der Region Asia-Pazifik inklusive Japan. Für Investoren mit offensivem Risikoprofil eignet sich der Fonds zum langfristigen Vermögensaufbau. Ihr Anlagehorizont sollte mindestens fünf Jahre lang sein.

Über den Autor: Manuel Peiffer ist Gesellschafter bei der Vermögensverwaltung GVS Financial Solutions.