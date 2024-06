Allianz Global Investors (AGI) ernennt Michael Krautzberger per August 2024 zum neuen globalen Geschäftsführer (CIO) für festverzinsliche Wertpapiere (Fixed Income). Krautzberger tritt die Nachfolge von Franck Dixmier an, der AGI nach fast 30 Jahren verlassen wird, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Neuzugang von Blackrock

Krautzberger kommt von Blackrock. Bei dem US-Vermögensverwalter war er gut 19 Jahre lang tätig, zuletzt seit 2018 als Leiter EMEA Fundamental Fixed Income. Zuvor war er Finanzchef (Chief Investment Officer) und Mitglied des Vorstands von Blackrock Asset Management in Deutschland. Bevor er 2005 zu Merrill Lynch Investment Managers wechselte (die 2006 mit Blackrock fusionierten), war Krautzberger Head of European Fixed Income bei Union Investment und davor fünf Jahre bei der DWS.

Dixmier ist seit 1996 für AGI und deren Vorgängergesellschaften tätig. 2015 wurde er der erste Global Head of Fixed Income bei AGI (später: Global CIO Fixed Income), nachdem er ein globales Investmentkomitee und einen gemeinsamen Prozess für den Großteil der Anlageklasse geschaffen hatte.

Franck Dixmier verlässt Allianz Global Investors. © AGI

„Ich danke Franck Dixmier herzlich für alles, was er während seiner langjährigen Tätigkeit für AllianzGI im Bereich Fixed Income geleistet hat. Er ist ein umsichtiger und erfahrener Investor und eine weithin respektierte Führungspersönlichkeit. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft. Gleichzeitig freue ich mich, Michael Krautzberger bei AllianzGI willkommen zu heißen“, sagt Deborah Zurkow, globale Investmentchefin von AGI.

Krautzberger berichtet an Zurkow und wird Mitglied des Investment Executive Committee sowie der International Management Group sein. In seiner Rolle ist er für das Management von festverzinslichen Vermögenswerten in Höhe von 171 Milliarden Euro für Kunden in aller Welt verantwortlich.