Im Wholesale-Vertrieb Allianz Global Investors erweitert das Team

Allianz Global Investors erweitert sein Vertriebsteam und holt Astrid Faulstich an Bord. Ab August 2021 leitet sie den Wholesale-Vertrieb in Deutschland und Österreich. Zuvor betreute sie Asset Manager, Banken, Versicherungen und Family Offices für J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt am Main. Bis November 2002 arbeitete sie für UBS Asset Management Deutschland in den Bereichen Marketing, Geschäftsentwicklung und Wholesale.

Parallel dazu verschlankt die Allianz-Tochter ihre Strukturen. Unterschiedliche Teams betreuten bislang Vermögensverwalter auf der einen und Banken auf der anderen Seite. Nun schließen sie sich zusammen.