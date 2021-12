Allianz Global Investors erweitert Versicherungsteam

Allianz Global Investors (AGI) stellt Jürgen Adam als Leiter des deutschen Portfoliomanagement-Teams für Zinspapiere ein. In dieser Funktion ist Adam für die Steuerung und den Ausbau der Anleiheportfolien von Versicherungskunden von AGI in Deutschland verantwortlich. Er berichtet an Karl Happe, Investmentchef Versicherungsstrategien bei AGI.Adam kommt von der Meag, der Asset Management Tochter der Munich Re- beziehungsweise Ergo-Gruppe, wo er über 13 Jahre lang tätig war. Zuletzt verantwortete er dort als Teamleiter die Euro-Renten- und Geldmarktportfolien der Versicherung mit einem Volumen von rund 100 Milliarden Euro. Seine Karriere startete Adam als Portfoliomanager bei der VPV Versicherungsgruppe.