Allianz Global Investors Geschäft mit Privatfinanzierungen verdoppelt

Allianz Global Investors (Allianz GI) verstärkt das Privatfinanzierungsgeschäft durch die Übernahme von zwei Investmentteams der ebenfalls zur Allianz-Gruppe gehörenden Allianz Investment Management (AIM).

Neben dem bereits angekündigten US-Spezialisten für Kreditfinanzierungen Sound Habor Partners und einer französischen Allianz-GI-Einheit, die auf die Vergabe von Unternehmenskrediten spezialisiert ist, verbreitern die beiden weiteren Teams das Privatfinanzierungsgeschäft im schnell wachsenden Segment „Alternatives“.

Ab Januar werden ein auf Schuldscheindarlehen spezialisiertes Investmentteam unter der Leitung von Thomas Schneider in München und das US Private Placement Team unter der Leitung von Charles Dudley in Westport in das globale „Alternatives“-Investmentteam von Allianz Global Investors integriert.

Mit dem Übergang zu AllianzGI werden die beiden Teams weiterhin Gelder für Allianz-Gesellschaften verwalten, stellen ihre Expertise aber nun auch externen Kunden zur Verfügung.

„Zusammen mit dem spezialisierten Angebot im Bereich Infrastrukturfinanzierungen und unserem überdurchschnittlich schnell wachsenden Geschäft für Unternehmenskredite in Paris können wir institutionellen Kunden nun vielfältige attraktive Möglichkeiten im Segment der globalen Privatfinanzierung als zusätzliche Renditequelle im Portfolio eröffnen“, erklärt Deborah Zurkow, Head of Alternatives bei Allianz GI.

Vier Säulen der Investmentplattform

„Alternatives“ sind eine der vier Säulen der globalen Investmentplattform von Allianz GI neben Aktien, Anleihen und Multi-Asset. Die „Alternatives“-Säule umfasst eine Mischung aus liquiden und illiquiden alternativen Anlagelösungen.

Seit der Etablierung der „Alternatives“-Säule hat Allianz GI das in alternativen Anlageklassen verwaltete Vermögen bereits mehr als verdoppelt: von 7,6 Milliarden Euro im Dezember 2014 auf mehr als 19,6 Milliarden Euro Ende des dritten Quartals 2016. Ab 2017 wird Allianz GI, inklusive der beiden Private-Debt-Teams sowie Sound Harbor Partners, für die Allianz und externe Kunden mehr als 31 Milliarden Euro im Bereich „Alternatives“ verwalten.