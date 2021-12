Allianz Global Investors Laufzeitfonds für Schwellenländeranleihen in US-Dollar

Am 27. Januar legt Allianz GI einen Laufzeitfonds für Schwellenländeranleihen auf. Fondsmanager des Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 (ISIN: LU1113941998) ist Greg Saichin, Chefanlagestratege für Schwellenländeranleihen bei Allianz GI.Saichin und sein Team kaufen hauptsächlich in US-Dollar ausgegebene Unternehmensanleihen mit Ausrichtung auf das Laufzeitende des Fonds im November 2020. Der Schwerpunkt liegt mit etwa 60 Prozent auf Anleihen mit Investmentgrade-Rating. Rund 40 Prozent des Portfolios entfallen auf Hochzinsanleihen. Staatsanleihen können bei Bedarf beigemischt werden.Das Wechselkursrisiko für Euro-Anleger wird in der Euro-Anteilscheinklasse abgesichert.Die Zeichnungsphase für den Fonds beginnt am 5. Januar.