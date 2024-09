Der Fondsanbieter Allianz Global Investors (AGI) startet seinen ersten European Long-Term Investment Funds (Eltif). Der Allianz Global Infrastructure soll weltweit in Infrastrukturanlagen mit Schwerpunkt auf Energiewende und Nachhaltigkeit investieren. Ins Portfolio kommen der Fondsgesellschaft zufolge Direktanlagen, Co-Investments sowie Investitionen in Dachfonds, die auf dem Primär- und Sekundärmarkt getätigt werden können.

Der Fokus werde auf Branchen wie Energie, Transport, Kommunikation, Gesundheit und Umwelt liegen. Potenzielle Investments könnten Projekte wie etwa Windparks, Anlagen für grünen Wasserstoff, Rechenzentren, Wasserwirtschaftsunternehmen oder Züge sein. Direktanlagen werden über von Allianz Global Investors gemanagte Fonds getätigt, heißt es. Der neue Eltif soll nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft werden. Anleger können ab einer Anlagesumme von 10.000 Euro einsteigen.

„Die neue Eltif-Verordnung erleichtert es Privatanlegerinnen und -anlegern, in Private-Markets-Strategien zu investieren, die bisher Institutionellen vorbehalten waren“, sagt Raluca Jochmann, bei Allianz Global Investors für Privatmarktanlagen zuständig. Das Fondshaus verwaltet nach eigenen Angaben im Bereich Private Markets ein Vermögen von mehr als 90 Milliarden Euro. Von der hauseigenen globalen Infrastruktur-Investmentplattform solle nun auch der neue Eltif profitieren, so Jochmann weiter.

Eltif-Novelle sorgt für Neuauflagen

Über das Fondsvehikel Eltif können auch Privatanleger abseits der Börse in Infrastruktur und erneuerbare Energien investieren. Ursprünglich hatte die EU das Investmentkonstrukt im Jahr 2015 geschaffen, um Investitionen in europäische Infrastruktur anzukurbeln – der Erfolg blieb allerdings aus.

Anfang des Jahres traten nun neue Regelungen in Kraft, die dem Eltif einen Schub verleihen sollen. Abgeschafft wurden in diesem Zuge etwa die strengen Vertriebsregeln, die unter anderem eine Vermögensprüfung des Anlegers vorsahen. Außerdem kommt für den sogenannten Eltif 2.0 ein breiteres Anlagespektrum infrage. In der Branche kam die Eltif-Novelle gut an. Seit dem Start der Neuregelung haben bereits einige Anbieter neue Sachwerte-Fonds für Privatanleger aufgelegt.