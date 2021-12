Allianz Global Investors mit Energiefonds für institutionelle Anleger

Der geschlossene Fonds Allianz Renewable Energy Fund (AREF) wird vom Team um Armin Sandhövel, Investmentchef Renewable Energy / Infrastructure Equity bei AllianzGI gemanagt. Das Team wechselte Ende 2012 von der Allianz Climate Solutions zu AllianzGI.Die Manager des für institutionelle Anleger konzipierten Fonds beteiligen sich hauptsächlich an Windparks und Photovoltaikanlagen. In geringerem Umfang können sie aber auch in Wasserkraftwerke oder Bioenergieanlagen investieren. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Projekten im Euro-Währungsraum.Die Laufzeit beträgt 25 Jahre. Nach Angaben von Allianz GI liegen der Gesellschaft bereits 100 Millionen Euro an Investitionszusagen seitens institutioneller Anleger vor.