Allianz Global Investors: Neuer Chef für die Schweiz

Die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (AllianzGI) hat seit Anfang Dezember einen neuen Chef für die Schweiz. Marcel B. Salzmann ist seither für die dortige Niederlassung der Allianz-Tochter verantwortlich, berichtet Finews.Salzmann soll demnach das Geschäft in der Schweiz weiter ausbauen. Er berichtet an Tobias Pross, Geschäftsführer und Leiter des institutionellen Geschäfts in Europa. Salzmann kommt vom amerikanischen Vermögensverwalter GMO, wo er ebenfalls Geschäftsleiter der Schweizer Niederlassung war. Zuvor leitete er sieben Jahr die Geschicke von Invesco im Alpenstaat. Vor seinem Wechsel zu Invesco war Salzmann bei UBS als Kundenbetreuer und als Leiter eines globalen Multi-Manager-Investment-Programms tätig.