Allianz Global Investors stärkt Erneuerbare-Energien-Team

Ab Oktober 2013 ist Thomas Engelmann neuer Leiter und Portfoliomanager im Erneuerbare-Energien-Team bei Allianz Global Investors. Er arbeitet vom Münchner Büro des Unternehmens aus. Seit 18 Jahren ist Engelmann in der Energiebranche tätigt. Zuletzt arbeitete er als Investmentchef und Portfoliomanager im Bereich Infrastruktur und Erneuerbare Energien bei KGAL Investment Management. Zuvor war er in mehreren Führungspositionen bei Siemens und Siemens Financial Services beschäftigt.