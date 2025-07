Rüstungsaktien in ESG-Fonds: So reagieren Vermittler auf Allianz-Entscheidung

Die US-Börsenaufsicht SEC hat die Beschränkungen für Allianz Global Investors (AGI) aufgehoben, die dem deutschen Asset Manager seit 2022 die Geschäftstätigkeit in den USA untersagten. Dies teilte Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte am Dienstag mit, wie „Reuters“ berichtet.

Das ursprünglich auf zehn Jahre angelegte Verbot wurde nach dreieinhalb Jahren aufgehoben. „Wir haben unsere Lizenz von der SEC zurückbekommen, um Asset Management in den USA wieder zu betreiben", erklärte Bäte gegenüber Journalisten. Die SEC gab in ihrem Schreiben an die Allianz keine Begründung für die Entscheidung an.

Das Unternehmen erklärte, dass sowohl die Allianz als auch AGI alle Verpflichtungen erfüllt und die US-Tochter von AGI aufgelöst hätten. Die Aufhebung der Beschränkungen eröffne neue Optionen in den USA, das Unternehmen sei aber „mit der aktuellen Position zufrieden" und habe keine weiteren Ankündigungen.

Hintergrund zum Structured-Alpha-Skandal

Die Beschränkungen waren im Mai 2022 im Rahmen eines Vergleichs mit dem US-Justizministerium und der SEC über mehr als sechs Milliarden US-Dollar verhängt worden. Auslöser war der Zusammenbruch der Structured-Alpha-Fonds von AGI während der Covid-19-Krise im Februar und März 2020.

Die Fonds verwalteten ursprünglich mehr als elf Milliarden Dollar – und verloren mehr als sieben Milliarden Dollar. AGI wurde vorgeworfen, Pensionsfonds und andere Investoren über die Risiken der Fonds getäuscht zu haben. Die US-Tochter von AGI bekannte sich des Wertpapierbetrugs schuldig.

Als Konsequenz des Skandals verkaufte die Allianz den Großteil ihres US-AGI-Geschäfts an den New Yorker Asset Manager Voya Financial und erhielt im Gegenzug 24 Prozent an Voya. Die US-Tochter von AGI wurde im Juni 2024 aufgelöst.

Der US-Markt für Asset Management ist der größte der Welt. Für international tätige Vermögensverwalter stellt der Zugang zu diesem Markt einen wichtigen Geschäftsfaktor dar. Die vorzeitige Aufhebung des Verbots ermöglicht es AGI, wieder in diesem Markt aktiv zu werden, sofern das Unternehmen dies wünscht.

Die Allianz-Aktie reagierte nicht wesentlich auf die Nachricht. Das Unternehmen hatte bereits durch die Beteiligung an Voya Financial eine indirekte Präsenz im US-Markt aufrechterhalten.