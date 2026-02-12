Allianz Global Investors führt fortgeschrittene Gespräche über aktive Ucits-ETFs. Die neuen Produkte könnten über das Agenturnetzwerk des Allianz-Konzerns vertrieben werden.

Standort von Allianz Global Investors in Frankfurt am Main: Das Unternehmen arbeitet an der Einführung eigener ETFs für den europäischen Markt.

Allianz Global Investors (AGI) arbeitet an der Einführung eigener ETFs für den europäischen Markt. Der Asset Manager befindet sich nach Informationen von „ETF Stream“ in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Lancierung aktiver Ucits-ETFs.

Quantitativer Ansatz geplant

Die geplanten Produkte sollen einen quantitativen Investmentansatz verfolgen. Der Asset Manager möchte damit eine direkte Konkurrenz zu den eigenen aktiv verwalteten Publikumsfonds vermeiden, die weiterhin auf Stock-Picking setzen sollen.

Das Unternehmen stehe einer möglichen Ausweitung der ETF-Aktivitäten nach Europa offen gegenüber, heißt es. Konkrete Details zu aktuellen Produktentwicklungen gab der Asset Manager jedoch nicht bekannt. AGI hatte 2024 bereits einen aktiven Aktien-ETF in Taiwan gestartet.

Schwache Mittelzuflüsse als Herausforderung

Der ETF-Vorstoß könnte dem Unternehmen helfen, die schwache Mittelzufluss-Entwicklung zu verbessern. Der Asset Manager verzeichnete 2025 in Europa bisher nur etwa 200 Millionen Euro Neugeschäft und bildete damit das Schlusslicht unter den vier größten deutschen Asset Managern. 2024 hatte AGI noch Zuflüsse von 2,5 Milliarden Euro erreicht, 2023 flossen rund 5 Milliarden Euro ab.

Der Allianz-Konzern könnte die ETF-Produkte künftig über sein Agenturnetzwerk und in Versicherungslösungen vertreiben. Bisher gehören AGI und Union Investment zu den letzten großen deutschen Asset Managern ohne eigene ETF-Palette in Europa.