Thomas Wiesemann, Vertriebsvorstand der Allianz Leben und Maklervorstand der APKV, geht Ende 2026 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Sören Kupke.

Die Allianz Lebensversicherung und die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) bekommen einen neuen Vertriebsvorstand. Sören Kupke übernimmt zum 1. Januar 2027 das Ressort Vertrieb bei Allianz Leben und das Ressort Maklervertrieb bei der APKV. Das teilte der Versicherer mit.

Kupke folgt auf Thomas Wiesemann. Dieser scheidet zum 31. Dezember 2026 aus beiden Vorständen aus und geht nach 32 Jahren im Konzern in den Ruhestand. Die Finanzaufsicht muss der Personalie noch zustimmen.

Von der IT in den Vertriebsvorstand

Kupkes Laufbahn ist stark von Digitalisierungs- und IT-Themen geprägt. Seit November 2023 ist der 47-Jährige operativer und IT-Chef (Chief Operating Officer und Chief Information Officer) von Allianz Kunde und Markt. Dort verantwortet er die übergreifenden IT-Systeme der Allianz in Deutschland. Dazu gehören die Daten- und Business-Intelligence-Plattform sowie die Kunden- und Vertriebsportale. Laut Allianz treibt er zudem den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Datenanalyse in Vertrieb und Kundenkontakt voran.

Kupke kam 2009 in den Vertrieb der Allianz Beratung und Vertrieb, später folgten Stationen bei der Allianz Deutschland. Von 2012 bis 2023 hatte er verschiedene Führungsfunktionen bei Allianz Leben inne. Dort war er unter anderem für digitale Vertriebsprozesse, Kundenportale und Anwendungen für die Kundeninteraktion zuständig.

Wiesemann: Mathematiker mit Asset-Management-Vergangenheit

Wiesemann (59) kam 1995 als Assistent des Finanzvorstands zur Allianz. Nach Stationen in Vertrieb und Finanzen wechselte er 2000 ins Asset Management und gehörte dort auch dem Global Executive Committee von Allianz Global Investors an. Seit 2014 sitzt er im Vorstand von Allianz Leben (Vertrieb) und APKV (Maklervertrieb).

Weitere Umbauten im Allianz-Vertrieb

Die Personalie fällt in eine Phase größerer Veränderungen im Allianz-Konzern. Auch Klaus-Peter Röhler scheidet zum Jahresende 2026 aus dem Vorstand der Allianz SE aus. Er ist dort für das Versicherungsgeschäft in der deutschsprachigen Region und Zentraleuropa sowie für das globale Sachversicherungsgeschäft zuständig. Nach rund 30 Jahren im Unternehmen läuft sein Mandat aus, und mit dann 62 Jahren erreicht er die Altersgrenze für Vorstände. Seine Verantwortung für Deutschland, die Schweiz und Zentraleuropa übernimmt Renate Wagner. Sie behält zusätzlich ihre Ressorts Personal sowie Fusionen und Übernahmen.

Zum 1. Januar 2027 rückt zudem Tomas Kunzmann, bislang Chef von Allianz Partners, in den Vorstand der Allianz SE auf. Seinen bisherigen Posten übernimmt zum 1. November 2026 Philipp Kroetz, der seit 2022 den Direktversicherer Allianz Direct führt. Dort folgt ihm Laurent Floquet. Außerdem verlässt Günther Thallinger den Konzernvorstand zum Jahresende, und das Gremium schrumpft von neun auf acht Mitglieder.