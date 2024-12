Die Allianz Lebensversicherung, Deutschlands größter Lebensversicherer, bekommt eine neue Führung. Das Unternehmen steht vor einem Wechsel an der Spitze, der die Work-Life-Balance einer Top-Managerin in den Fokus rückt.

Persönliche Entscheidung für die Familie

Katja de la Viña gibt zum 1. Januar 2025 den Vorstandsvorsitz der Allianz Lebensversicherung ab. „Ich liebe meinen Job als CEO und unsere einzigartige Allianz Lebensversicherung. Aber ich liebe auch meine Kinder und ich habe als Mutter eine Entscheidung getroffen“, erklärt sie in einem LinkedIn-Post ihre Beweggründe. Die Entfernung zwischen Stuttgart und München sowie häufige Dienstreisen ließen sich schwer mit ihrer Rolle als Mutter vereinbaren.

Ihre Entscheidung stieß auf LinkedIn auf breite Zustimmung. In zahlreichen Kommentaren wurde der Mut zu diesem persönlichen Schritt gewürdigt.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Versicherungs-Newsletter bleiben Sie auf dem neuesten Stand im Bereich Assekuranz. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Neuer Karriereweg und Nachfolgeregelung

Sie wird zunächst zwei Monate in beratender Funktion den Übergang begleiten und anschließend in Teilzeit eine strategische Managementaufgabe im Bereich Konzernstrategie, Marketing und Distribution übernehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt plant sie die Rückkehr in eine Vollzeitposition.

Ihr Nachfolger wird Ruedi Kubat, der seit Januar 2022 die Allianz Suisse leitet. Kubat bringt umfangreiche Erfahrung im Lebensversicherungsgeschäft mit. Er kam 2007 zur Allianz und war bereits in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem als Chief Operating Officer (COO) und Vorstandsmitglied der Allianz Deutschland von 2016 bis 2018.

Im Zuge dieser Veränderung übernimmt Laura Gersch, derzeit Finanzvorständin der Allianz Versicherung, den Vorsitz der Allianz Suisse. Ihre bisherige Position als Finanzvorständin wird übergangsweise von Klaus Berge zusätzlich zu seiner Rolle als Finanzvorstand der Allianz Privaten Krankenversicherung übernommen.

Die Aufsichtsräte der betroffenen Gesellschaften haben die Personalien bereits bestätigt.