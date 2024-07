Die Werbeoffensive der Allianz geht weiter: Zuletzt hatten die Münchener den österreichischen Erfolgsschauspieler Christoph Waltz und den englischen Fußballer Harry Kane für das Marketing des Konzerns engagiert. Nun ist dem Marktführer ein weiterer Coup gelungen, der die Münchener Millionen kosten dürfte: Günther Jauch.

Kampagne für mehr Zukunfts- und Altersvorsorge

Die Allianz will mit Jauch auf den steigenden Vorsorgebedarf in Deutschland hinweisen und mehr Menschen dafür gewinnen, sich aktiv mit ihrer finanziellen Zukunft auseinanderzusetzen. „Wo soll´s denn hingehen?“ lautet der Name der Kampagne für mehr Zukunfts- und Altersvorsorge der Allianz Lebensversicherung, die am 22. Juli mit TV-Werbespots in verschiedenen Sendern, begleitet von Online-Videos und Social Media sowie Außenwerbung in zahlreichen deutschen Städten startet. Regisseur des Spots soll laut eines Medienberichts Sönke Wortmann sein.

Zudem werden nach Unternehmensangaben die Allianz-Agenturen eigene Aktionsmöglichkeiten nutzen, etwa mit passender Agenturausstattung, Online- und Social-Kommunikation oder Großflächen-Werbung.

Nur die großen Namen kommen für die Allianz infrage

Die Allianz beweist mit der Verpflichtung einmal mehr, dass zum unternehmerischen Selbstverständnis offenbar nur die bekanntesten Testimonials gehören. Aufsehen erregte vor einigen Jahren bereits das Engagement von Dieter Hallervorden, mittlerweile 88 Jahre alt, als Pflegebotschafter.

Jetzt also die Jauch-Kampagne. Dazu sagt Daphne Böcker, Co-Vorstandsvorsitzende von Tochtergesellschaft Allianz Kunde und Markt: „Mit der Frage ‚Wo soll’s denn hingehen?‘ bringen wir die Menschen an den entscheidenden Punkt: Dass sie sich Gedanken über ihre finanzielle Zukunft machen, über die nachhaltige persönliche Strategie für die kommenden Jahre und Jahrzehnte.“

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Der 68-jährige Jauch ist das wohl bekannteste Fernsehgesicht in Deutschland. Als Moderator führt er seit fast 25 Jahren durch die RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“. In zahlreichen Umfragen wird er stets als beliebtester Showmaster gewählt. Zuletzt bewarb er die Wasser-Eigenmarke von Lidl, deren Flaschen angeblich klimafreundlicher als Mehrwegflaschen sein sollen.

Jauch: „Ich stelle persönlich immer wieder fest: Der Bedarf an Vorsorge ist definitiv da, aber das ist vielen noch gar nicht richtig klar geworden. Mit allen Folgen, die das dann für die Zukunft so vieler Menschen haben kann.“ Daher wolle man Menschen aktiv ansprechen und sie motivieren, sich um ihre finanzielle Zukunft zu kümmern. „Wir fragen also, wo es hingehen soll, und kommen über diesen Weg zum individuellen Bedarf an Vorsorge und zu passgenauen Optionen, um jetzt was zu tun“.

Für einige Jahre war für Jauch Werbung tabu

Vergessen werden sollte dabei nicht, dass Jauch einst der Reklame abgeschworen hatte. Schon in den 2000er-Jahren hatte er zahlreiche Engagements, von der Biermarke bis zur Süddeutschen Klassenlotterie.

2011 sagte er in einem Interview: „Man hätte nicht jede Werbung machen müssen, die ich gemacht habe.“ Und weiter: „Ich habe für mich beschlossen, dass ich ab jetzt keine Werbung mehr mache. Ich will es nicht mehr machen, ich habe keine Lust mehr dazu.“ Diese Entscheidung hatte damals offensichtlich etwas mit dem Beginn seiner eigenen politischen Talkshow bei der ARD zu tun.

Jauch sprach damals auch davon, dass er von an sämtliche Einnahmen aus seinen Werbeverträgen wohltätigen Zwecken zur Verfügung gestellt habe. Nicht bekannt ist, ob er dies auch mit den Einnahmen aus dem Allianz-Deal plant. Schwer würde es ihm wohl nicht fallen. Laut eines Medienberichts kassiert er für jede Sendung von „Wer wird Millionär?“ 125.000 Euro, sein Vermögen wird auf 55 Millionen Euro geschätzt (Stand 2023).