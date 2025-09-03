Versicherungskammer betriebliche Vorsorge jetzt mit Doppelspitze: Die Versicherungskammer-Tochter hat die langjährige Allianz-Managerin Eva Grenz in die Geschäftsführung geholt.

Eva Grenz: Die neue Vertriebschefin der Gesesllchaft Versicherungskammer betriebliche Vorsorge kommt von der Allianz.

Eva Grenz hat zum 1. September 2025 die Geschäftsführung Vertrieb der Gesellschaft Versicherungskammer betriebliche Vorsorge übernommen. Die 55-Jährige kommt von der Allianz Beratungs- und Vertriebs AG, wo sie neun Jahre lang in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig war – zuletzt als Filialdirektorin und Senior Projektleiterin mit dem Schwerpunkt auf Vertriebsstrategien.

Vor ihrem Wechsel zur Allianz war Grenz mehr als 20 Jahre lang im Vertrieb der Bayerischen Landesbausparkasse LBS aktiv.

Doppelspitze mit Sebastian Müller

Gemeinsam mit Sebastian Müller, der weiterhin als Geschäftsführer Marktfolge bei der Versicherungskammer betriebliche Vorsorge fungiert, bildet Grenz nun eine Doppelspitze. Sie soll die vertriebliche Ausrichtung der zum Konzern Versicherungskammer gehörenden Gesellschaft weiterentwickeln und den Absatz für Versicherungen zur betrieblichen Alters- und Gesundheitsvorsorge vorantreiben.

Der Konzern Versicherungskammer, ein Krankenversicherer der S-Finanzgruppe, ist nach eigenen Angaben der größte öffentliche Versicherer bundesweit und befindet sich unter den Top 10 der Erstversicherer in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Regionalgesellschaften in Bayern, der Pfalz, im Saarland sowie in Berlin und Brandenburg.