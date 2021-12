Allianz-Mischfonds mit 90-Prozent-Garantie

Die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors erweitert ihr Angebot an Fonds mit Garantieversprechen: Beim neuen Allianz Top Protect (WKN: A0M1SQ) gibt es am 28. Dezember 2012 mindestens 90 Prozent des höchsten Fondskurses der vorherigen fünf Jahre. Dabei zählen aber nur die Werte an jeweiligen monatlichen Beobachtungstagen.Portfoliomanager Maxence-Louis Mormède investiert in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Die Anteile der Anlageklassen im Portfolio werden je nach Marktlage umgeschichtet. Dabei setzt Mormède neben Einzeltiteln auch Derivate und Fonds für die beiden Anlageklassen ein.Der Ausgabeaufschlag liegt bei 4 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1 Prozent.