Karen Schmidt 22.09.2009 Lesedauer: 1 Minute

Allianz nimmt Aktie von ausländischer Börse

Die Allianz SE will ihre Notierung an der amerikanischen Börse New York Stock Exchange (NYSE) beenden. Ist das vollbracht, will der Versicherungskonzern seine Aktie auch von den Listen der gehandelten Wertpapiere an den Börsen in London, Mailand, Paris und der Schweiz nehmen lassen.