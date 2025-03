Allianz-Chef Oliver Bäte ist ein gefragter Mann. Das liegt in der Natur der Sache – der gerade 60 Jahre alt gewordene Manager ist Chef von Deutschlands größtem Versicherer Allianz. Wenn er spricht, ist ihm die Aufmerksamkeit gewiss. So Anfang des Jahres, als er einen Karenztag zur Kostenentlastung, aber auch zum Nachteil der Beschäftigten, in der gesetzlichen Krankenversicherung forderte.

Mit der Verkündung der vorläufigen Geschäftszahlen für 2024 und einer satten Dividendenerhöhung rückte Bäte vergangene Woche wieder ins Zentrum des Interesses. Der Konzern steigerte den Umsatz um 11 Prozent auf 180 Milliarden Euro, den operativen Gewinn um 9 Prozent auf 16 Milliarden Euro und den Gewinn nach Steuern um 10 Prozent auf zehn Milliarden Euro. Viele Rekorde, die aber auch Fragen zur Preispolitik aufwerfen.

Starker Prämienanstieg im Schaden- und Unfallgeschäft

Tatsächlich mussten die Kunden mit deutlichen Preissteigerungen fertig werden. Die deutschen Allianz-Töchter im Bereich Schaden- und Unfallversicherung erhöhten 2024 die Preise um satte 7,6 Prozent. Steigende Kosten für Reparaturen und höhere Schäden durch Naturkatastrophen sind laut der Allianz wesentliche Faktoren dafür. Bäte sieht deshalb dringenden Handlungsbedarf. Gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) und der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) brachte er dieser Tage konkrete Vorschläge ins Spiel, wie Versicherungen bezahlbar bleiben könnten.

Sind die bekannten Werktstatttarife die Lösung?

Handlungsbedarf sieht der Top-Manager dabei in der Kfz-Versicherung, dem Sorgenkind der Branche. „In einigen Reparaturwerkstätten haben sich die Stundensätze für die Reparaturen verdreifacht“, sagte Bäte. Da verdiene die Versicherungsbranche aktuell nicht sehr viel. Eine Lösung, die allerdings wenig neu und innovativ klingt, sind aus Sicht des Konzernlenkers Tarife mit Werkstattbindung.

Bäte: „Wir stellen sicher, dass die Kosten für die Reparatur von Autos, die Kosten für Mietwagen und die Kosten für Rechtsstreitigkeiten minimiert werden. Pro Schadenfall sparen wir etwa 1.000 Euro ein. Und wir leisten einen großartigen Beitrag für das Klima, wenn wir gebrauchte Ersatzteile anstelle von neuen verwenden.“ Das gehe nicht auf Kosten der Reparaturqualität, behauptete er. Eine Aussage, die unter Experten umstritten ist.

Nicht Preispolitik, sondern mehr Kundenbindung soll der Hebel sein

Ob Kunden zukünftiges Allianz-Wachstum durch höhere Prämien oder höhere Selbstbeteiligungen bezahlen müssten, wollte Bäte in einem Interview mit der FAZ, das einen Tag nach der SZ-Veröffentlichung erschien, dagegen nicht direkt beantworten. Er sagte lediglich: „Zum Teil lag das an Preiseffekten. Wir haben aber einen Hebel, der nur mit uns etwas zu tun hat.“

Der Allianz-Chef verweist darauf, dass sein Unternehmen im Jahr zwischen acht und zehn Millionen Kunden in Europa gewinne, gleichzeitig aber auch zwischen acht und neun Millionen verliere. „Die Allianz ist ein sehr gutes Verkaufsunternehmen, behält aber netto noch zu wenig Kunden. Deshalb werden wir uns in den kommenden Jahren verstärkt auf die Themen Storno, Stornoverhütung und Kundenbindung konzentrieren“, so Bäte. Man habe deshalb in Produkte, Kundenservice und Marke investiert.

Bäte sieht Allianz als Profiteur der Marktkonsolidierung

Generell erwartet er für die Versicherungsbranche eine Konsolidierung. Die durchschnittliche Profitabilität sinke. Für Bäte aber offenbar eine Chance, denn „viele Wettbewerber, die umfangreich in Digitalisierung, Compliance und Vertriebsprofessionalisierung investieren müssen, stoßen an ihre Grenzen.“ Davon wolle man organisch profitieren.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

„Wir wollen zwar keine größeren Gesellschaften kaufen, aber hinschauen, wenn etwas Großartiges auf den Markt käme. Die Realität sind aber die kleineren Ergänzungskäufe, wie wir sie in den vergangenen Jahren getätigt haben. Die schließen wir nicht aus“, sagte der Allianz-Konzernchef.

Vorsorge bei Naturkatastrophe immer wichtiger

Im Gespräch mit der „FAZ“ machte Bäte auch deutlich, dass es immer schwerer werde, bei Naturkatastrophen Versicherungsschutz anzubieten ohne Vorsorgemaßnahmen wie einen ausreichenden Hochwasserschutz. Zudem solle auf den Bau von Holzhäusern, die aus Gründen der Nachhaltigkeit gefördert werden, in Hochwassergebieten verzichtet werden.

Bäte machte klar, dass er in Sachen des Erhalts der Versicherbarkeit von Schäden durch Naturkatastrophen und Klimarisiken, Pool-Lösungen wie in der Schweiz oder Frankreich bevorzugt. Sie führten zu einem Schadensausgleich unter den Versicherern und zu einer sehr hohen Absicherungsquote. Diese sei in Deutschland weiter viel zu gering.

Ideen für das Gesundheitssystem – Karenztag diesmal außen vor

In der Gesundheitsvorsorge prangerte er die Inflation der Medizinkosten als zu hoch an. Dafür seien mehrere Faktoren verantwortlich, nicht nur die hohe Anzahl von Arztbesuchen und Behandlungen. „Fakt ist (...), dass die Menschen auf Dauer den Anstieg der Medizinkosten nicht allein tragen können. Diese sind zwei- bis dreimal so stark gestiegen wie das Wirtschaftswachstum.“

Man müsse genau überlegen, welche medizinischen Verfahren sowohl effektiv als auch günstig seien. Immer das teuerste Medikament zu nehmen, sei keine Lösung. Auch gebe es im internationalen Vergleich häufigere und längere Krankenhausaufenthalte. Aus Sicht von Bäte hängt das mit der höheren Anzahl an Krankenhausbetten als im Ausland zusammen.

Gegenüber der „SZ“ nannte Bäte auch den stärkeren Einsatz von Telemedizin als Instrument für Kosteneinsparungen. Versicherer könnten Kunden zudem helfen, schneller die richtigen Ärzte zu finden und unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

„Die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen ließe sich zudem über eine höhere Selbstbeteiligung steuern und Bonussysteme, wenn Leistungen nicht in Anspruch genommen werden“, sagte Bäte im FAZ-Interview. Die Forderung nach einem Karenztag wiederholte er indes nicht.