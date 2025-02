Allianz Park Stuttgart: Mehr als ein Bauprojekt

Thomas Lutz strahlt die Gelassenheit eines Managers aus, der große Transformationsprojekte gewohnt ist. „Ich bin der Projektleiter für die komplette Verlagerung aller Stuttgarter Allianz-Standorte hier in den Neubau“, sagt er zu Beginn des Gesprächs. In seinem Büro hängen unzählige Baupläne, durchs Fenster sieht er den Status Quo seines Projekts – den gewaltigen Bürokomplex Allianz Park Stuttgart.

Thomas Lutz strahlt die Gelassenheit eines Managers aus, der große Transformationsprojekte gewohnt ist. „Ich bin der Projektleiter für die komplette Verlagerung aller Stuttgarter Allianz-Standorte hier in den Neubau“, sagt er zu Beginn des Gesprächs. In seinem Büro hängen unzählige Baupläne, durchs Fenster sieht er den Status Quo seines Projekts – den gewaltigen Bürokomplex Allianz Park Stuttgart.

Noch steht einer der Hallen: „Das letzte Tischtennisspiel in der alten findet am 28. April 2025 statt, und ab 1. Mai läuft der Nutzungsvertrag für die neue Sporthalle“, berichtet Lutz. Erst dann darf die alte Halle abgebrochen werden, dafür entsteht eine unterirdische Drei-Feld-Sporthalle.

Standort nah an den Menschen

Eine Besonderheit ist die öffentliche Zugänglichkeit des Geländes. „Es ist der einzige Allianz-Standort in Deutschland, der keinen Zaun haben wird“, sagt Lutz. Ohnehin liegt die neue Zentrale des Lebensversicherers in einem wohnlich geprägten, äußeren Stadtteil.

Die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr war ein wichtiges Kriterium bei der Standortwahl. Für Autofahrer stehen etwa 670 Parkplätze zur Verfügung – eine bewusst begrenzte Zahl. Die Allianz trat der Stadt eine Fläche von mehr als 2000 Quadratmetern für die Verkehrserschließung ab und beteiligte sich an den Kosten für Fahrradwege, Kreuzungsumbau und Ampelanlagen.

Nachhaltigkeit als Kernaspekt

Auffallend an der Architektur sind die abgerundeten Ecken der neuen Gebäude. Durch sie soll der Wind weniger gebrochen werden. Zudem wurde die Form so angepasst, dass die Kaltluft möglichst gut zirkulieren kann. Es wurden nachhaltige Baumaterialien verwendet und die Gebäude verfügen über Photovoltaikanlagen, Geothermie und Betonkernaktivierung.

Ein Atrium und ein 40 Meter breiter Grünstreifen sollen dem Namen des Standorts das passende Gesicht geben. Auffällig wegen eines weiträumigen Schutzzaunes ist auch eine knapp 100-jährigen Eiche auf dem Gelände, die nicht gefällt werden durfte.

Die damalige Leben-Vorstandsvorsitzende der Allianz

Katja de la Viña im Jahr 2023 auf der Baustelle.

Foto: Allianz

Kosten- und Zeitplan können eingehalten werden

Was in heutigen Zeiten fast unwirklich klingt, soll beim Allianz Park Stuttgart Realität werden. Ein Bauvorhaben, das im vorgegebenen Zeitplan eingehalten wird. Dass es auch im vorgesehen Kostenrahmen, bleiben dürfte, liegt unter anderem an einem Maximalpreis-Vertrag.

Dahinter steckt ein Bauvertragsmodell mit einem Höchstpreis, bei dem Auftraggeber und Auftragnehmer nach einem vorher festgelegten Schlüssel etwaige Einsparungen aufteilen. Lutz lässt durchblicken, dass diese nach den enormen Kostensteigerungen der Vergangenheit bei Material- und Baukosten aber sehr gering ausfallen dürften

Das 2021 gestartete Vorhaben ist weit fortgeschritten, der Innenausbau im vollen Gange. Das höchste Gebäude des Komplexes umfasst 17 Stockwerke, die beiden angrenzenden Gebäude jeweils sechs. Verbunden sind sie durch eine imposante Plaza.

Ursprünglich sollten es fünf Gebäude werden, doch dann kam die Corona-Pandemie, der Siegeszug des Homeoffice und ein in der Folge geringerer Flächenbedarf, wie Lutz erzählt, der bei der Allianz One Business Solutions beschäftigt ist, einer Tochtergesellschaft, die sich unter anderem um das Immobilienmanagement des Konzerns kümmert.

Vernetztes Bauen aller Gewerke

Die Koordination von bis zu 800 Arbeitern täglich erfordert ein durchdachtes Lean-Management-Konzept. Ein konkreter Schlüssel zum Erfolg des Projekts liegt in der technischen Umsetzung. Die Allianz setzt auf BIM (Building Information Modeling). Dahinter verbirgt sich eine Arbeitsmethode für die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden. Dabei werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst.

Großbaustelle: Der Allianz Park Stuttgart ist das

zweitgrößte Bauvorhaben der Stadt. Foto: Allianz

Lutz beschreibt es so: „Es entsteht parallel für alle Gewerke ein Modell, in dem man genau sehen kann, wenn man zum Beispiel die Deckenbeleuchtung plant, wo bereits andere Installationen sind.“ Im Rohbau wurde das Zug-Prinzip angewandt, das laut Lutz, dass eine Erstellung wie am Fließband ermöglichen soll.

Ein eigenes Logistikunternehmen kümmert sich ausschließlich um Sicherheit, Anlieferung und Werkzeugbereitstellung. Lutz: „Das ganze Haus wurden nach durchnummerierten Zonen eingeteilt. Das ist wie ein Warenlager. Wenn Elemente gebraucht werden, dann sorgt der Logistiker dafür, dass diese rechtzeitig von A nach B kommen.“

„New-Work“-Konzept wird flächendeckend umgesetzt

Aber warum das alles? Schlagwort ist „New Work“. Hinter dem Begriff steckt ein konzeptionelles Verständnis von Arbeit in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung. Hierarchien und Prozesse sollen abgebaut werden, um mehr Flexibilität und ein produktiveres Miteinander zu erreichen. Die theoretischen Grundlagen reichen Jahrzehnte zurück. Die heutige Ausgestaltung ist dabei immer wieder auch umstritten. Ein Aspekt, der der Allianz besonders wichtig ist, ist die Stärkung hybrider Arbeitsformen.

Das Thema neue Arbeitswelten läuft bei uns seit über zehn Jahren“, berichtet der Projektleiter, der auch federführend bei den Allianz-Neubauten in Unterföhring und in Berlin dabei war. Auch an vielen kleinen Standorten wurde in den vergangenen Jahren im Gebäudebestand saniert. Stuttgart ist der letzte Standort, den die Allianz quasi ins „New Work“-Zeitalter überführt.

Mehr Raum für agiles Arbeiten

Gemünzt auf die Architektur und Gestaltung von Bürogebäuden bedeutet dies, offene Arbeitsflächen (Open Space) für mehr Kommunikations- und Kollaborationsbereiche zu schaffen sowie den Verzicht auf feste Arbeitsplätze. Die verschiedenen Arbeitsbereiche sind darauf ausgelegt, unterschiedliche Arbeitsformen zu unterstützen – ob einzeln, agil in abteilungsübergreifenden Konstellationen oder für kreative Team-Meetings.

Schallisolierte Besprechungsräume auf offener Fläche

sind ein typisches Element in der New-Work-Gestaltung.

Foto: Allianz

Auf 100 Mitarbeiter werden im Allianz Park Stuttgart 65 Arbeitsplätze kommen. Lutz „Die Quote ist von unseren Erfahrungen aus anderen Standorten so gewählt, dass sie eigentlich keine Engpässe produzieren wird.“ Ein Buchungssystem, wie man es aus vielen anderen Großunternehmen kennt, soll es nicht geben. Ansonsten ist Digitalität Trumpf. Sei es bei den individuellen Einstellungen von Besprechungsräumen durch die Gebäudesteuerung, smarten Fahrstühlen oder verkabelten Tischen im Gastro-Bereich.

Fokus auf attraktive und moderne Arbeitsplätze

Typisch „New Work“ sind neben kleinen Besprechungsräumen, die wie Telefonkabinen wirken und auf der freien Fläche stehen, auch die zahlreichen wohnlich gestalteten Gemeinschaftsflächen wie ein Working Cafe. So auch im Allianz Park Stuttgart, wo diese dann gleich auch mit einer Barista-Bar ausgestattet wird. Die beste Aussicht wird man man in der sogannten Skylounge im 16. Stock haben, in der Veranstaltungen stattfinden werden.

Das Konzept bedeutet aber auch das Ende von Einzelbüros, wobei es laut Lutz für Führungskräfte ab der Ebene Zwei haben einen Kompromiss geben wird. Sie werden bevorzugten Zugriff auf einen Rückzugsraum haben, „weil sie einfach funktionsbedingt öfter mal ein vertrauliches Gespräch führen“. Trotz vieler positiver Rückmeldungen von Mitarbeitern, von der die Allianz berichtet, dürfte das ein Umstand sein, der nicht jedem Beschäftigtem schmeckt.



Blick in nur einen kleinen Teil des riesigen neuen

Mitarbeiterrestaurants. Foto: Allianz

Doch dass die Allianz viel in das Thema Arbeitsplatzattraktivität steckt, dürfte unstrittig sein. Der Branchenriese kämpft neben dem Fachkräftemangel auch darum, dem Drang der Mitarbeiter nach immer mehr Homeoffice etwas entgegenzusetzen. Benefits und Dienstleistungen für Mitarbeiter sollen dabei helfen. Unter anderem entsteht für das Thema Kinderbetreuung eine neue Kita in unmittelbarer Nähe des Areals. Ein Kiosk wird Speisen auch für zu Hause anbieten. Zudem stehen flächendeckend Jobräder zur Verfügung.

Konzept an alten Stuttgarter Standorten getestet

Als hilfreich erwiesen sich die Testflächen an den alten Standorten, bei denen Mitarbeiter an den beiden bisherigen großen Standorten in Stuttgart die Möglichkeit hatten, als Abteilungen das Open Space Konzept zu testen. Diese praktischen Erfahrungen flossen in die finale Planung ein.

„Wir haben Veranstaltungen für die Mitarbeiter gemacht und 600 Kollegen durchgeschleust in zwei Tagen, dass sie einfach mal schon eine Vorstellung haben, was neues Arbeiten im Allianz Park ausmacht“, sagt Allianz-Sprecherin Heike Siegl.

Die ganze Standortverlagerung wird als Change-Prozess gelenkt. So gibt es Umzugs- und Belegungsbeauftragte. In Sachen Mitgestaltung konnten die Beschäftigten beim Architekturwettbewerb ihre Stimme abgeben, Räume benennen oder Büromöbel aussuchen. Mitarbeiter-Teams bestimmten zudem nach ihren Anforderungen über die Konfigurierung ihrer Büroflächen mit. Die intensive Kommunikation und Partizipation zahlt sich aus: Die lokale Intranet-Seite des Projekts ist auf Platz drei der bundesweiten Allianz-Rankings.