Allianz Partners könnte im großen Stil Callcenter-Stellen abbauen, die durch den KI-Einsatz überflüssig geworden sind. Der Konzern bestätigt etwaige Gedanken zumindest indirekt.

In den Callcentern der Allianz arbeiten Zehntausende Menschen. Nun plant der Versicherungskonzern laut Berichten, mehr als 1500 von ihnen durch KI zu ersetzen.

Allianz Partners, die internationale Assistance- und Reiseversicherungstochter des Münchener Konzerns, will angeblich in den kommenden zwölf bis 18 Monaten zwischen 1500 und 1800 Arbeitsplätzen abbauen. Darüber berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) mit dem Verweis auf Unternehmenskreise. Ähnlich äußert sich ein angeblich mit den Plänen vertraute Quelle gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

KI sollen Beantwortung von Routine-Anfragen übernehmen

Besonders betroffen sind laut des Berichts Tätigkeiten in Callcentern. Automatische Systeme mit Künstlicher Intelligenz (KI) sollen künftig einen großen Teil der einfachen telefonischen Anfragen übernehmen, etwa den Bearbeitungsstand einer Schadensmeldung oder die Änderung von Kontodaten.

Laut des Medienberichts erhält Allianz Partners weltweit täglich nicht weniger als rund 200.000 Anrufe, viele davon drehten sich um einfache Anliegen. Der Konzern setzt demnach auf einen KI-Assistenten, der theoretisch hunderte Kundengespräche gleichzeitig in mehr als 20 Sprachen bearbeiten kann.

Auch deutscher Standort von Allianz Partners betroffen

Allianz Partners beschäftigt derzeit 22 600 Mitarbeiter, davon knapp 14 000 im telefonischen Kundenkontakt, wo der Mitarbeiterbedarf aber gesunken sei. Rund ein Drittel der Einnahmen kommen aus der Reisekrankenversicherung, ein weiteres aus Reiseversicherungen, der Rest aus Assistance-Leistungen wie Pannenhilfe und Handwerkerservice. Ein Großteil des Geschäfts läuft über Partner wie Reisebüros und Veranstalter.

Hauptsitz der Tochtergesellschaft ist Paris. In Deutschland arbeiten etwa 1600 Beschäftigte für das Unternehmen, überwiegend in München und Umgebung. Mehr als 120 Stellen sollen hier laut des Medienberichts wegfallen. Auch in Frankreich, Spanien und Großbritannien seien größere Einschnitte vorgesehen.

Allianz dementiert Berichte nicht

Die Allianz wollte sich zu etwaigen Personalplänen nicht konkret äußern. Man prüfe aktiv, wie technologische Veränderungen das Unternehmen beeinflussten, teilte der Versicherer mit. KI eröffne Chancen für neue Aufgaben, könne aber auch „Auswirkungen auf Rollen haben, die heute stark von manuellen Prozessen geprägt sind“, so eine Sprecherin laut SZ-Bericht.

Doch räumt die Sprecherin auch ein, dass vertrauliche Gespräche mit den Betriebsräten bereits begonnen hätten. Noch etwas deutlicher klingt die Stellungnahme gegenüber dem „Handelsblatt“: „Es ist unvermeidlich, dass sich unser Geschäft in dieser neuen Realität verändern wird.“

Doch intern scheinen die Pläne nicht gut anzukommen. Die SZ zitiert einen Mitarbeiter: „Allianz Partners spricht immer von einer Familie. Was für eine Familie ist das, die Mitarbeitern und Mitarbeiter rinnen einfach kündigen will, um den Gewinn weiter zu erhöhen.“

Wachstumsmotor im Konzern

Der fiel zuletzt üppig aus. 2024 erzielte Allianz Partners einen operativen Gewinn von 334 Millionen Euro, ein Plus von elf Prozent. Zudem ist das Unternehmen in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Der Umsatz stieg von 5,5 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf voraussichtlich knapp elf Milliarden Euro im Jahr 2025. Unternehmenschef Tomas Kunzmann kündigte an, den Umsatz bis 2030 erneut verdoppeln zu wollen.

Branche könnte im großflächigen Stil von Stellenabbau betroffen sein

Ein vergleichbarer Vorgang, bei dem ein größerer Stellenabbau offensiv mit dem Einsatz von KI begründet wird, ist in der Branche bisher nicht vorgekommen. In der vom Fachkräftemangel stark betroffenen Versicherungsbranche schlossen viele Marktteilnehmer einen Arbeitsabbau im Zusammenhang mit KI bisher aus. Zudem lehnte Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte groß angelegte Stellenabbauprogramme stets als Folge schlechter Planung kritisiert und für sein Unternehmen abgelehnt.

Laut SZ-Bericht sehen Branchenexperten angesichts des raschen technischen Fortschritts aber mittelfristig zahlreiche Tätigkeiten durch KI-Einsatz als obsolet an. Demnach könnten 20 Prozent der rund 300 000 Arbeitsplätze in der Branche hierzulande gefährdet sein. Auch bei den rund 180 000 haupt- und nebenberuflichen Vermittlern rechnen Beobachter mit einem Kahlschlag, heißt es in dem Bericht.

R+V-Chef Rollinger spricht von Panikmache

Eine erste Reaktion aus der Branche kam ausgerechnet vom Präsidenten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Norbert Rollinger. Er ist zugleich Vorstandsvorsitzender des Konkurrenten R+V. Beim „Handeslblatt Insurance Summit“ in Düsseldorf warf er der Allianz „unnötige Panikmache“ vor.

Eine etwaige Stellenstreichung sei nicht förderlich dabei, die Akzeptanz neuer Technologien zu stärken und Belegschaften auf Veränderungen vorzubereiten, so Rollinger. Sein Unternehmen setze auf eine vorausschauende Personalplanung, sagte er bei der Konferenz.