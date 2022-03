Dieter Hallervorden Didi wirbt wieder für Allianz-Pflegeversicherungen

in Zielgruppen

„Versichern was wirklich zählt“, lautet der Slogan einer Werbekampagne, mit der die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) für privaten Pflegezusatz-Policen wirbt. Nach dem Start vor zwei Jahren wirbt der Versicherer aus München jetzt wieder multimedial die Werbetrommel. „Die Vorsorge für die eigene Pflege bleibt sehr wichtig,“ sagt hierzu Daniel Bahr. Der ehemalige FDP-Politiker und Bundesgesundheitsminister wechselte im November 2014 als Generalbevollmächtigter zur APKV, in deren Vorstand er heute die Bereiche Leistungsmanagement und Vertrieb verantwortet.

Daniel Bahr, APKV

„Obwohl nach Statistiken drei von fünf Deutschen damit rechnen müssen, einmal pflegebedürftig zu werden, haben nur etwas mehr als drei Millionen der Deutschen eine Pflegezusatzversicherung. Trotz der Reformen trägt die Pflegepflichtversicherung jedoch nur einen Teil aller Kosten, die im Pflegefall auf Betroffene und ihre Familien zukommen“, so der Ex-Bundesminister für Gesundheit weiter. Nach ihm ist der so genannte Pflege-Bahr benannt. Gemeint ist damit eine private Zusatzversicherung für Pflegekosten, deren Beiträge der deutsche Staat mit bis zu 60 Euro pro Jahr bezuschusst.

Dieter Hallervorden wieder dabei

Um den Vertrieb der privaten Pflege-Policen anzukurbeln, setzt die APKV in diesen Tagen ihre Kampagne im Fernsehen, im Internet und in den Sozialen Medien sowie bei teilnehmenden Allianz-Vertretern fort. Zu sehen ist dann beispielsweise ein Werbespot, der unter der Regie von Sönke Wortmann entstanden ist. Schauspieler Dieter Jürgen „Didi“ Hallervorden ist darin unter anderem mit Ufos und Seeungeheuer Nessi zu sehen. Neben einigen Werbemitteln für Agenturen des Versicherers, gebe es auch mehrere Video-Clips, die der Vertrieb werblich nutzen könne.

Auch in diesen Szenen geht es um Versicherungen für sehr unwahrscheinliche Szenarien – zum Beispiel für den Fall, dass Geister gesichtet werden. Diese Policen seien absurd, während die Pflegezusatzversicherung „alles andere als absurd“ sei. Das sagt darin zumindest Hallervorden, der einem deutschen Millionenpublikum aus der Tragikomödie „Honig im Kopf“ bekannt ist. In dem Kinofilm aus dem Jahr 2014 spielt er­ einen schwer an Alzheimer erkrankten Senioren. Als prominenter „Pflegebotschafter“ soll er nun die Allianz-Vertriebler unterstützen.