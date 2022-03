Versicherungen Das sind die neuen Policen der Woche

Mit dem Budget-Retter sollen Angestellte Geld sparen können. | Foto: Pexels / Jack Sparrow

Die Continentale wirbt jetzt für ihren sogenannten Budget-Retter in der betrieblichen Krankenversicherung. Dabei sollen Arbeitnehmer 10 Prozent ihres Grundbudgets über 5 Jahre ansparen können, wenn sie in einem Jahr keine Leistungen in Anspruch nehmen. Den Budget-Retter gibt es im Tarif Concept Choose und in der Produktlinie Concept Smile.