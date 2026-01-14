Neben Cybergefahren stellt der KI-Einsatz weltweit das größte Risiko für Unternehmen dar. Das zeigt eine Befragung von Allianz Commercial.

Künstliche Intelligenz klettert von Platz zehn auf Platz zwei der Risiken, die die von Allianz Commercial befragten Unternehmensmanager für besonders wichtig halten.

Cyber-Attacken bleiben weltweit das größte Risiko für Unternehmen. Neu auf Platz zwei im globalen Ranking: Künstliche Intelligenz. Auch deutsche Firmen sehen Cyber-Angriffe als größte Gefahr. Das zeigt das aktuelle Allianz Risk Barometer.

Cyber-Vorfälle belegen weltweit zum fünften Mal in Folge Platz eins der Unternehmensrisiken. 42 Prozent der Befragten stufen Cyber als Top-Risiko ein – der höchste jemals erreichte Wert. Das geht aus dem Allianz Risk Barometer 2026 hervor, für das 3.338 Risikomanagement-Experten aus 97 Ländern befragt wurden.

KI klettert von Platz 10 auf Platz 2

Den größten Sprung im diesjährigen Ranking macht Künstliche Intelligenz: Sie klettert von Platz zehn auf zwei. 32 Prozent der Befragten weltweit bewerten KI als branchenübergreifendes, hohes Risiko.

Betriebsunterbrechungen fallen erstmals seit Jahren nicht mehr unter die beiden größten Risiken und landen auf Platz drei (29 Prozent). Auf Platz vier folgen Änderungen in Gesetzgebung und Regulierung, auf Platz fünf Naturkatastrophen. Politische Risiken und Gewalt klettern von Platz neun auf sieben – die höchste Platzierung seit Bestehen des Risk Barometers.

KI-Einführung schneller als Governance

„2025 war geprägt von Volatilität und Unsicherheit“, sagt Thomas Lillelund, CEO von Allianz Commercial. KI bringe nicht nur enorme Chancen mit sich, sondern verändere durch ihr transformatives Potenzial auch die Risikolandschaft. Sie werde damit neben anderen etablierteren Bedrohungen weltweit zu einem herausragenden Thema für Unternehmen jeder Größe.

Bei KI erwarten die Befragten vor allem eine Zunahme der Haftungsfragen. „In vielen Fällen schreitet die Einführung schneller voran, als Governance, Regulierung und Unternehmenskultur mithalten können“, sagt Ludovic Subran, Chefökonom der Allianz. Unternehmen würden sich vermehrt mit Problemen hinsichtlich der Systemzuverlässigkeit, Datenqualität und dem Mangel an qualifizierten Fachkräften konfrontiert sehen. Gleichzeitig entstünden neue Haftungsrisiken im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungsprozessen, voreingenommenen Modellen und dem Missbrauch geistigen Eigentums.

Kleine Unternehmen zunehmend im Visier

Trotz der Risiken glaubt fast die Hälfte der Befragten, dass KI ihrer jeweiligen Branche mehr Vorteile als Risiken bringt. Nur ein Fünftel ist gegenteiliger Meinung.

Die anhaltende Spitzenplatzierung von Cyber-Risiken spiegelt die zunehmende Abhängigkeit von digitaler Technologie wider. Besonders kleine und mittelgroße Firmen geraten aufgrund fehlender Ressourcen für Cyber-Sicherheit zunehmend ins Visier von Kriminellen und stehen unter massivem Druck, heißt es in der Studie.

Deutschland: Regulierung neu auf Platz drei

Für deutsche Unternehmen stellen Cyber-Angriffe und Betriebsunterbrechungen weiterhin die größten Gefahren dar und belegen erneut die Plätze eins und zwei. Neu auf Platz drei der größten Risiken in Deutschland: Änderungen in Gesetzgebung und Regulierung. Dies dürfte laut Allianz Commercial ein Hinweis auf bürokratische Pflichten für Unternehmen und regulatorische Unsicherheiten sein.

Erstmals ins Ranking der deutschen Top-Risiken schafft es Künstliche Intelligenz auf Platz vier. Politische Risiken und Gewalt hingegen rutschen von Platz sechs auf zehn – vor dem Hintergrund zahlreicher politisch motivierter Anschläge in Deutschland, etwa auf die Bahn-Infrastruktur oder zuletzt auf das Stromnetz in Berlin, überrascht das laut Allianz Commercial.

Methodik

Das Allianz Risk Barometer wird zum 15. Mal veröffentlicht. An der Befragung teilgenommen haben Allianz-Kunden, Makler, Branchenverbände sowie Risikoberater, Underwriter, Führungskräfte, Schadenexperten und andere Risikomanagement-Experten aus dem Segment der gewerblichen Versicherungen von Allianz Commercial und anderen Allianz-Einheiten.

Die Befragten sollten bis zu drei Risiken nennen, die sie für die wichtigsten halten. Die meisten Antworten kamen von großen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 500 Millionen US-Dollar (1.471 Befragte, 44 Prozent). Mittelgroße Unternehmen mit 100 bis 500 Millionen US-Dollar Umsatz stellten 816 Befragte (24 Prozent), kleinere Unternehmen mit unter 100 Millionen US-Dollar Umsatz 1.051 Befragte (31 Prozent). Vertreten waren Risikoexperten aus 23 Branchen.