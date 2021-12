Allianz: Rohstoff-Hedge-Fonds für Jedermann

Allianz Global Investors (AGI) hat einen neuen Rohstoff-Investmentfonds aufgelegt, der wie ein Hedge-Fonds sowohl auf steigende als auch fallende Kurse setzt: Der Allianz Commodities Strategy (WKN: A0NGX0) bildet den Corals ab. Dieser Rohstoffindex wird nach einer Anlagestrategie zusammengesetzt, die von Barclays Capital entwickelt wurde.Der Index setzt sich aus zwölf verschiedenen Indizes für Rohstoff- und Warentermingeschäfte zusammen. Sie beziehen sich auf Industrie- und Edelmetalle sowie Energie- und Agrarrohstoffe. Die Gewichtung der Teilindizes im Index beträgt zwischen 10 und 20 Prozent und wird monatlich angepasst. Der Fonds nimmt über Investments in Derivate an der Indexentwicklung teil. Den Cash-Anteil des Portfolios investiert Fondsmanager Michael Verhofen in Geldmarkttitel.Der Ausgabeaufschlag liegt bei maximal 5 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr bei einem Prozent.