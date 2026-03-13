Im Zuge des Abschieds von Klaus-Peter Röhler werden Zuständigkeiten im Vorstand der Allianz SE neu verteilt. So steigt Tomas Kunzmann zum Jahresanfang 2027 in das Gremium auf.

Mit dem Ausscheiden von Deutschlandchef Klaus-Peter Röhler zum Jahresende 2026 deuten sich größere Änderungen im Konzernvorstand von Deutschlands größten Versicherer Allianz an. Das Mandat von Röhler, der nach 30 Jahren im Unternehmen im Alter von dann 62 Jahren die Altersgrenze für Vorstände erreicht, läuft ab.

Wagner übernimmt Aufgaben von Röhler im Konzernvorstand

Seine Nachfolgerin soll laut Beschluss des Aufsichtsrats Renate Wagner werden. Sie übernimmt zusätzlich zu ihren Ressorts Personal und Fusionen & Übernahmen die Verantwortung für Deutschland, die Schweiz und Zentraleuropa.

Ihre bisherigen Zuständigkeiten für die Region Asien-Pazifik, einschließlich Indien, soll Tomas Kunzmann übernehmen. Er ist seit 2022 Vorstandsvorsitzender der Tochtergesellschaft Allianz Partners. Seine Nachfolge dort soll laut einer Unternehmensmitteilung erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Kunzmann kommt aus eigenem Nachfolge- und Entwicklungsprogrammen

Kunzmann (44) kam 2009 zur Allianz und übernahm zunächst verschiedene Positionen bei der Allianz Privaten Krankenversicherung, darunter die Leitung des Bereichs der medizinischen Risikoprüfung. 2013 wechselte der studierte Betruebswirt als Leiter eines Vertriebsbereichs zur deutschen Vertriebsorganisation des Versicherers, der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG, und führte anschließend die Geschäftsstellen Ingolstadt und später die Geschäftsstelle Kempten.

2017 wechselte Kunzmann in die Konzernzentrale der Allianz SE, wo er als Management-Assistent und Interimsleiter im Stabsbüro des Vorstandsvorsitzenden tätig war. 2020 wurde er zum Leiter der Geschäftssparte Mobilität & Assistenz bei Allianz Partners ernannt und rückte damit auch in den Vorstand auf.

Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz, sagt: „Wir haben das große Glück, talentierte und technologieaffine Führungskräfte wie Tomas Kunzmann in unseren Nachfolge- und Entwicklungsprogrammen zu haben. In den vergangenen Jahren hat er Wachstum und technologische Transformation in unserer globalen Vorzeigesparte Allianz Partners vorangetrieben, die als strategische Blaupause für die Expansion der Allianz in wachsenden Märkten dient.“

Weitere Entscheidungen

Mit diesen Personalien ist der Umbau allerdings noch nicht abgeschlossen. Weiterhin wurde bekanntgegeben, dass die Einheit für das weltweite Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft für Privatkunden, wird künftig an das Konzern-Vorstandsmitglied Sirma Boshnakova berichten wird. Sie verantwortet das Versicherungsgeschäft in West- und Südeuropa sowie Allianz Direct und Allianz Partners. Zudem wurde das Mandat von Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2031 verlängert.