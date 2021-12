Allianz startet Rentenversicherung mit Abschnitts-Garantien

Aktuell ist es noch so, dass Versicherer eine Garantie in Höhe des Höchstrechnungszinses abgeben. Der liegt aktuell bei 1,75 Prozent. Das anhaltende Niedrigzinsniveau und Regulierungsvorschriften wie Solvency II machen es für die Anbieter aber zunehmend unattraktiv, langfristige Garantien anzubieten. Viele Versicherer feilen daher gerade an neuen Produktmodellen.„Weil die Garantiekosten niedriger ausfallen, wird es eine bessere Performance geben“, so Faulhaber gegenüber „Capital“. Die Kunden würden signifikant höhere Überschussbeteiligungen erhalten als bei herkömmlichen Policen. Trotzdem will die Allianz die Klassiker weiter anbieten.