Allianz stellt neue Vorstände vor

Allianz hat zum 1. Januar 2012 Helga Jung (50), Gary Bhojwani (43) und Dieter Wemmer (54) und zum 1. Juni 2012 Maximilian Zimmerer (53) in den Vorstand berufen.Jung, die derzeit den Fachbereichs Mergers and Acquisitions leitet, wird die Verantwortung für das Versicherungsgeschäft in Spanien, Portugal und Lateinamerika übernehmen. Darüber hinaus wird sie für Fusionen und Akquisitionen, Strategische Beteiligungen, Recht und Compliance (Rechtskonformität) zuständig sein.Der derzeitige Vorstandschef von Allianz Life USA Gary Bhojwani wird das Ressort Versicherung USA übernehmen.Dieter Wemmer tritt neu in die Allianz Gruppe ein. Er verantwortet ab 2012 die westeuropäischen Versicherungsaktivitäten (mit Ausnahme von Spanien, Portugal und der deutschsprachigen Länder) und den Fachbereich Globale Sachversicherung.Maximilian Zimmerer, derzeit Vorstandsvorsitzender der Allianz Lebensversicherung und Vorstand der Allianz Deutschland, übernimmt zum 1. Juni 2012 das Ressort von Paul Achleitner. Darüber hinaus wird Zimmerer das Fachbereich Globale Lebensversicherung leiten.Des Weiteren will Allianz in der Hauptversammlung 2012 Helmut Perlet (64) zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen. Perlet war langjähriger Vorstand für Controlling, Reporting und Risk der Allianz Gruppe und gehörte bis 2009 dem Vorstand der Allianz SE an. Er soll Henning Schulte-Noelle (69) ersetzen, der aus Altersgründen aus dem Aufsichtsrat ausscheiden wird.