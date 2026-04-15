Nur jeder fünfte Deutsche glaubt, ausreichend fürs Alter vorgesorgt zu haben – obwohl die Altersvorsorge auf Platz zwei der Sparziele steht. Das zeigt eine neue Allianz-Studie.

Reisen versus Altersvorsorge: Laut der jüngsten Allianz-Studie ziehen die meisten Deutschen die Altersvorsorge dem Sparen für besondere Anlässe wie Hochzeit oder Urlaub vor – zumindest in der Theorie.

Grundsätzlich sind 70 Prozent der Deutschen zuversichtlich, ihre finanziellen Pläne umsetzen zu können. Wenn es jedoch um die konkrete Altersvorsorge geht, ist das Bild ernüchternder: Nur jeder Fünfte glaubt, gut und ausreichend fürs Alter vorgesorgt zu haben. Das sind Ergebnisse des „Allianz Vorsorge Index“, für den das Marktforschungsunternehmen Ipsos im Auftrag der Allianz Lebensversicherung bundesweit mehr als 1.000 Bundesbürger im Alter zwischen 25 und 65 Jahren befragt hat - nach Angaben der Autoren ein repräsentativer Bevölkerungsquerschnitt.

Inflation als größte Sorge

Die größte finanzielle Sorge der Deutschen ist laut der Studie die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten: 57 Prozent der Befragten nennen sie – über alle Altersgruppen und Einkommensklassen hinweg. Dahinter folgen die Furcht vor unerwarteten hohen Ausgaben etwa für Reparaturen (34 Prozent) sowie die Sorge, zu wenig für den Ruhestand zu sparen (31 Prozent).

15 Prozent fürchten Arbeitslosigkeit, 13 Prozent machen sich Sorgen wegen ihrer Schulden. Ebenfalls 13 Prozent gaben an, keine finanziellen Sorgen zu haben.

Altersvorsorge auf Platz zwei der Sparziele

Bei den finanziellen Zielen für die nächsten fünf Jahre steht der Aufbau finanzieller Reserven für unerwartete Ausgaben ganz oben: 61 Prozent der Befragten planen dies. Die Altersvorsorge landet auf Platz zwei (55 Prozent), noch vor dem Sparen für besondere Anlässe wie Urlaub oder Hochzeiten (46 Prozent).

Quelle: „Allianz Vorsorge Index 2026“

Dabei zeigen sich Generationsunterschiede: Bei den unter 30-Jährigen hat das Sparen für besondere Anlässe eine höhere Priorität als der Notgroschen. Für die rentennahen Jahrgänge steht hingegen die Altersvorsorge klar im Vordergrund – 71 Prozent nennen sie als wichtigstes Sparziel.

Lücke zwischen Vorsatz und Wirklichkeit

In der Praxis sieht das allerdings anders aus. 46 Prozent der Befragten haben zwar Maßnahmen zur Altersvorsorge ergriffen, halten diese aber für nicht ausreichend. Weitere 35 Prozent sehen aktuell keine Möglichkeit zu sparen oder beschäftigen sich aus anderen Gründen nicht mit der Vorsorgeplanung.

In der letzteren Gruppe sind Frauen stärker vertreten als Männer: Sie schätzen die eigenen Sparbemühungen über alle Generationen hinweg seltener als ausreichend ein, so die Studie. Das könnte daran liegen, dass sie weniger Einkommen haben: Die geschlechtsspezifische Gehaltslücke, das sogenannte Gender Pay Gap, ist nach wie vor groß und liegt derzeit bei 16 Prozent (unbereinigt) beziehungsweise 6 Prozent (bereinigt). In einigen Branchen ist diese Differenz noch größer.

Außerdem reduzieren nach wie vor mehr Frauen als Männer ihre Arbeitszeiten, um Kinder zu betreuen oder kranke Angehörige zu pflegen. Auch dies schlägt sich in ihrem Einkommen - und später auch in ihren Rentenansprüchen nieder (Gender Pension Gap).

Weiteres Ergebnis: Ein Viertel der Deutschen hat bereits die eigene Altersrücklage vorzeitig angegriffen – bei den unter 44-Jährigen ist dieser Anteil besonders hoch.

Mit 66 Jahren in Rente – notfalls mit Nebenjob

Über alle Generationen hinweg planen die Deutschen, im Durchschnitt mit 66 Jahren in Rente zu gehen. Das geplante monatliche Einkommen im Ruhestand liegt bei durchschnittlich 2.431 Euro auf Basis der heutigen Kaufkraft. Sollten die Einnahmen nicht reichen, kann sich knapp jeder Zweite vorstellen, im Alter einen Nebenjob anzunehmen oder länger zu arbeiten.