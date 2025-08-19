Allianz: Zurückhaltung trotz Rekordgewinn

Der Marktführer Allianz hat für das erste Halbjahr 2024 einen Rekordgewinn verkündet. Das operative Ergebnis erhöhte sich um 9,3 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro, der bereinigte Nettogewinn stieg zudem um 9,5 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Das gesamte Geschäftsvolumen wuchs dabei um 10,1 Prozent und erreichte 98,5 Milliarden Euro.

In der Schaden- und Unfallversicherung belief sich das gesamte Geschäftsvolumen im ersten Halbjahr 2025 auf 47,1 Milliarden Euro (2024: 44,8), was einem Wachstum von 7,9 Prozent entspricht. Das operative Ergebnis lag bei 4,5 Milliarden Euro (2024: 4,0) und erreichte 56 Prozent des Mittelwerts des Gesamtjahresausblicks. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich von 92,7 auf 91,5 Prozent.

Auch das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft legte zu: Der Barwert der Neugeschäftsbeiträge lag bei 45,6 Milliarden Euro, ein Plus von 10,9 Prozent, die Neugeschäftsmarge bei 5,6 Prozent. Das operative Ergebnis stieg hier auf 2,8 Milliarden Euro.

„Die Allianz hat im ersten Halbjahr Rekordergebnisse erzielt, untermauert durch anhaltendes Wachstum und einen disziplinierten Fokus auf Produktivität“, sagte Vorstandschef Oliver Bäte. Der Konzern sei auf dem besten Weg, im Gesamtjahr wie bereits in Aussicht gestellt einen operativen Gewinn von 15 bis 17 Milliarden Euro einzufahren. Er hob auch hervor, dass es dem Konzern gelungen sei, im laufenden Aktienrückkaufprogramm im ersten Halbjahr Anteile im Wert von einer Milliarde Euro zurückzukaufen.

Talanx hebt nach Rekordgewinn Jahresprognose an

Die Talanx-Gruppe, zu der der HDI als Erstversicherer zählt, hat im ersten Halbjahr 2025 ebenfalls ein Rekordergebnis von 1,37 (Vorjahr: 1,09) Milliarden Euro erzielt. Gleichzeitig hoben die Hannoveraner ihre Jahresprognose von bisher mehr als 2,1 Milliarden Euro auf nun ungefähr 2,3 Milliarden Euro an.

Das Gewinnwachstum sei von einem starken operativen Geschäft getrieben worden, das von normalisierten Großschadenleistungen und positiven Währungseffekten im zweiten Quartal profitiert habe. Alle Geschäftsbereiche haben laut des Unternehmens zu der positiven Gewinnentwicklung im ersten Halbjahr beigetragen. Der Anteil von Erst- (51 Prozent) und Rückversicherung (49 Prozent) am Konzernergebnis ist fast identisch. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück ist Teil des Konzerns.

Das versicherungstechnische Ergebnis wuchs um 11 Prozent auf 2,6 (Vorjahr: 2,3) Milliarden Euro. Nachdem das erste Quartal von dem höchsten Naturkatastrophen-Schaden der Konzern-Geschichte geprägt gewesen sei, hätten sich die Großschadenleistungen wieder normalisiert. Die Schaden-/Kostenquote verbesserte sich auf 90,7 (Vorjahr: 91,2) Prozent.

„Das erste Halbjahr 2025 hat gezeigt: Unsere diversifizierte Struktur und unsere fokussierte Strategie zahlen sich aus“, sagte Torsten Leue, Vorstandsvorsitzender der Talanx. „Trotz hoher Großschadenleistungen im ersten Quartal haben wir ein Rekord-Halbjahresergebnis erzielt und gleichzeitig unsere Resilienz weiter gestärkt. Mit unserer operativen Stärke und einem Puffer in unserem Großschadenbudget von ungefähr 140 Millionen Euro blicken wir trotz der bevorstehenden Hurrikan-Saison optimistisch auf das dritte Quartal und den Rest des Jahres.“

R+V: Talsohle durchschritten

Die R+V-Gruppe hat ihren Umsatz in der deutschen Erstversicherung in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres auf 10,1 Milliarden Euro gesteigert. Das entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 9,2 Prozent. Bessere Aussichten für die Wirtschaft, das aktuelle Zinsumfeld und eine sinkende Inflation hätten sich auch auf die Geschäftsentwicklung positiv ausgewirkt.

„Die Talsohle scheint durchschritten“, sagte R+V-Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger. „Für das Gesamtjahr gehen wir davon aus, die positive Entwicklung des ersten Halbjahres fortzusetzen und deutlich oberhalb des Vorjahres zu wachsen.“ Im Geschäftsjahr 2024 lag das Wachstum in der Erstversicherung bei 2,8 Prozent.