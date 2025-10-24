Allianz Commercial, der Industrieversicherer der Allianz-Gruppe baut seinen Vorstand um. Jeremy Sharpe übernimmt den Vertrieb, Christian Sandric die Asien-Pazifik-Region.

Jeremy Sharpe: Der globale Vertriebsleiter bei Allianz Commercial steigt zum Vertriebsvorstand der Allianz-Tochter auf.

Allianz Commercial ernennt zum 1. Januar 2026 zwei neue Vorstandsmitglieder. Jeremy Sharpe wird Vertriebsvorstand (Chief Distribution Officer) und verantwortet künftig global das Kunden- und Maklermanagement, den Vertrieb, das Marketing sowie die multinationalen Versicherungsaktivitäten. Der 53-Jährige ist derzeit globaler Vertriebsleiter (Global Head of Distribution) bei Allianz Commercial mit Sitz in London.

Sharpe kam 2021 zur Allianz. Zuvor war er als Leiter Maklerbeziehungen International (Head of Broker Engagement – International) bei AIG tätig. Davor arbeitete er 13 Jahre bei der HSBC Group, wo er zuletzt als globaler Leiter des versicherbaren Risikomanagements (Global Head of Insurable Risk Management) fungierte. Seine Karriere in der Versicherungsbranche umfasst über 30 Jahre in Führungspositionen auf Kunden-, Makler- und Versichererseite.

Die Ernennung folgt auf weitere kürzlich bekannt gegebene Personalien im Vertriebsteam von Allianz Commercial: Elke Vagenende wird globale Kundenvorständin (Chief Client Officer Global), Tom Leonard globaler Leiter Maklermanagement (Global Head of Broker Management) und Patrick Thiels Kundenvorstand EMEA (Chief Client Officer EMEA).

Sandric für Asien-Pazifik verantwortlich

Christian Sandric tritt als Vorstand für Asien-Pazifik (President, Commercial, Asia Pacific) mit Sitz in Singapur in den Vorstand ein. Der 51-Jährige ist derzeit Regionaldirektor für Asien (Regional Managing Director) bei Allianz Commercial und kam im September 2023 zur Allianz. Er war für die Einführung von Allianz Commercial in Asien zuständig.

Zuvor leitete Sandric als Vorstandsvorsitzender (CEO) AIG Singapur sowie als Regionalmanager AIG Indonesien, die Philippinen und Vietnam. Er bringt über 26 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit und hatte Führungspositionen in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa und Asien inne.

Vogler wechselt in neue Position

Die neuen Vorstandsmitglieder ersetzen die bisherige Funktion des Regionalvorstands International (Chief Regions Officer, International). Diese wird derzeit von Dirk Vogler ausgeübt, der künftig eine neue Führungsposition in der Allianz-Gruppe übernimmt. Welche Position das konkret ist, teilte das Unternehmen nicht mit. Die offizielle Bestätigung soll im Laufe dieses Jahres erfolgen.

Vogler hatte seit Oktober 2023 die Verantwortung für mehrere regionale Märkte der Allianz Commercial, darunter Deutschland, Schweiz, Zentral- und Osteuropa sowie Asien.

Regionale Aufteilung wird neu geregelt

Die Aktivitäten von Allianz Commercial in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), im Vereinigten Königreich und in Asien werden künftig auf drei Vorstandsmitglieder aufgeteilt. Als „Vorstand Commercial" (President, Commercial) sind diese jeweils für eine Gruppe von Märkten verantwortlich. Die Vorstandsmitglieder für UK und EMEA werden zu einem späteren Zeitpunkt ernannt.

Interimsweise übernimmt Thomas Lillelund, seit Anfang 2025 Vorstandsvorsitzender (CEO) von Allianz Commercial, die Verantwortung für die beiden Regionen. Er wird dabei von Jeremy Sharpe und Thomas Sepp, Schadenvorstand (Chief Claims Officer) bei Allianz Commercial, unterstützt.

Shanil Williams bleibt als Vorstand für Nord- und Südamerika (President, Commercial, Americas) weiterhin für diese Region verantwortlich. Er hatte Anfang 2025 diese Position übernommen.

Alle Ernennungen unterliegen den üblichen behördlichen Genehmigungen.

Hintergrund

Unter dem Markennamen Allianz Commercial bündelt die Allianz-Gruppe seit 2023 ihr Geschäft mit mittelständischen Unternehmen, Konzernen sowie die Versicherung von Spezialrisiken. Die Geschäftseinheit vereint die Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) und das Firmenkundengeschäft der regionalen Sachversicherungsgesellschaften. 2024 erwirtschaftete Allianz Commercial rund 18 Milliarden Euro Bruttoprämie weltweit.